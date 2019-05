Eckernförde: Täter entreißt Kellnerin Geldbörse : Dreister Raub am Hafen

Ein jüngerer Mann hat einer “Luzifer“-Kellnerin die Geldbörse entrissen und ist getürmt. Die Polizei sucht ihn.

von Gernot Kühl

27. Mai 2019, 18:26 Uhr

Eckernförde | Ein unbekannter Täter hat einer Kellnerin im Restaurant „Luzifer“ im Rundsilo am Hafen am Freitag gegen 20.15 Uhr die Geldbörse entrissen. Der dunkel gekleidete, ca 25 bis 30 Jahre alte Mann hatte eine Bestellung aufgegeben und saß im Außenbereich des Restaurants. Der Täter schnappte sich das Portemonnaie der Frau und flüchtete über die Holzbrücke in Richtung Vogelsang. Couragierte Passanten verfolgten den Täter auch mit dem Fahrrad. Einer der Passanten stellte den Täter im Innenhof des Hauses Vogelsang 10, wurde dann aber von einem Mittäter angegriffen und musste von einer weiteren Verfolgung absehen – die Täter entkamen. Die Kripo bittet Zeugen, sich unter Tel. 04351/9080 zu melden.