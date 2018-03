Dreist: Zeitunglesen am Steuer

Polizeikontrollen zur verbotenen Handynutzung während der Fahrt / Fahrer mit aufgeblätterter Zeitung auf dem Lenkrad erwischt

von Gernot Kühl

15. März 2018, 06:05 Uhr

100 Euro und ein Punkt in Flensburg – das kostet es Autofahrer, die während der Fahrt ihr Handy in die Hand nehmen und damit eine Ordnungswidrigkeit begehen. Ob tatsächlich telefoniert wird, ist nicht relevant. Es reicht, das Handy in die Hand zu nehmen. Das lenkt ab und erhöht die Unfallgefahr. Auf frischer „Tat“ ertappt werden Autofahrer aber nur in den seltensten Fällen, weil sie beim Anblick der Streifenwagen das Handy schnell beiseite legen. Also werden dafür extra Kontrollen mit Beobachtungsposten, Anhalteposten und Kontrollbeamten anberaumt. Wie in dieser Woche bei der landesweiten Kontrollaktion „Tispol“. In Eckernförde wird bis einschließlich morgen kontrolliert, gestern beispielsweise morgens für eine Stunde am Südstrand, anschließend für eine Stunde am Wulfsteert, Höhe Sprottenschule.

Insgesamt wurden während der zweistündigen Kontrolle vier Autofahrer mit dem Handy in der Hand erwischt, zwei weitere Insassen waren unangeschnallt unterwegs. Nicht besonders viel. „Letztens hatten wir sieben Verstöße in einer halben Stunde“, sagte Anhalteposten Christopher Lach. Besonders kurios: Ein Autofahrer im Wulfsteert hatte während der Fahrt eine Zeitung auf dem Lenkrad ausgebreitet, um darin zu lesen. Ein ungewöhnlich dreistes Verhalten, das auch die Polizisten noch nicht erlebt hatten. Aber: Laut Bußgeldkatalog wird dieses gravierende und verantwortungslose Fehlverhalten nur mit einem Bußgeld von 10 Euro bestraft – nur ein Zehntel des Handy-Bußgelds und ein Drittel der Strafe für Gurt-Muffel. „Wir sind schockiert“, hieß es auf der Wache.

Am Südstrand waren fünf Polizeibeamte im Einsatz. Selina Thode und Lukasz Tobolski hatten in der Bushaltestelle vor dem Restaurant „Am Kamin“ als Beobachtungsposten Stellung bezogen. Ihr Blick war auf nicht angeschnallte Kfz-Insassen und Handynutzer am Steuer gerichtet. Hatten sie einen gesichtet, gaben sie Wagentyp und Kennzeichen an Anhalteposten Christopher Lach weiter, der die Fahrzeuge 200 Meter weiter mit roter „Kelle“ auf den Parkplatz neben dem Rundpavillon leitete, wo die Fahrer dann auf die Polizeibeamten Christiane Kuhn-Rybarczyk und Jochen Vick trafen und auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurden.

Anne W. (34) arbeitet im Außendienst für ein Textilunternehmen und war auf dem Weg nach Schleswig und Süderbrarup. Die junge Frau ist Vielfahrerin – 65 000 Kilometer pro Jahr, das fährt Otto Normalverbraucher nicht mal in drei Jahren. Ihr Handy sei vom Sitz gerutscht, sie habe es nur aufgehoben und kurz auf die Uhr geschaut, erzählt sie der Polizistin. Christiane Kuhn-Rybarczyk nimmt es zur Kenntnis, wohlwissend, dass es auch ganz anders und eine Schutzbehauptung gewesen sein könnte. Sie klärt die aufgeschlossene Fahrerin auf, dass die Handynutzung während der Fahrt sehr gefährlich sei, weil sie eben vom Verkehr ablenkt und das Reaktionsvermögen in Gefahrenmomenten entscheidend verlängert, wodurch wiederum schwerste Unfälle bis hin zum Tod geschehen könnten. Die Beamtin überreichte der Fahrerin noch die Broschüren „Fahr nicht blind. Augen auf die Straße! Abgelenkt fahren heißt blind fahren“ und „Eine Sekunde Ablenkung: 50 km/h = 14 Meter Blindflug“, in denen eindringlich auf die Gefahren hingewiesen wird. Das Bußgeld und den Punkt in der Verkehrssünderdatei gab’s obendrauf – ab 8 Punkte wird der Führerschein eingezogen. Für die Außendienstlerin wäre dies gleichbedeutend mit dem beruflichen Aus.

Auch ein Lkw-Fahrer war sehr einsichtig, auch er will nur die Uhrzeit abgelesen haben. Der 29-jährige fährt Postpakete von Neumünster unter anderem nach Eckernförde und Gettorf, Dienstbeginn gestern 3 Uhr, eng getakteter Zeitplan. Zehn Jahre sei er „punktefrei“ gefahren, dann kamen mehrere Bußgelder und Punkte zusammen: zwei Mal Handynutzung, einmal zu schnell gefahren und ein Verstoß gegen die Ladungssicherheit. „Dieses ist auf jeden Fall der witzigste Punkt“, meinte er und fuhr nach dem ungeplanten Zwischenstopp wieder los.

Es gab am gestrigen Morgen aber auch Lob, berichtete Polizeibeamter Lukasz Tobolski. Eine Autofahrerin, die während der Fahrt einen Anruf auf ihrem Handy erhalten hatte, fuhr auf der B 76 gegenüber des Lokals „Am Kamin“ rechts auf die Bushaltestelle, stoppte den Motor und führte das Gespräch. Der in der Bushaltestelle gegenüber sitzende Polizist ging zu ihr und dankte ihr für ihr vorbildliches Verhalten. „Wir wollen nicht nur ahnden, sondern auch loben“, sagte Lukasz Tobolski.