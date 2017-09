Apfelernte : Drei Wochen lang Obst für alle

vergrößern 1 von 2 Foto: ape 1 von 2

von Arne Peters

erstellt am 30.Sep.2017 | 06:12 Uhr

Eckernförde | Auf ihr wachsen 130 Bäume und sie tragen vornehmlich alte Apfelsorten, Birnen und Pflaumen: Die städtische Streuobstwiese ist seit Freitagvormittag wieder für die Bürger der Stadt zur Ernte in Haushaltsmengen freigegeben, und schon gleich in der ersten Stunde strömten die Eckernförder geradezu auf das Gelände hinter dem Kadekerweg (Firma Behn). Die meisten von ihnen verhielten sich vorbildlich, hatten Apfelpflücker dabei und probierten die Früchte, ob sie reif sind, um sie nicht zu Hause gleich wieder entsorgen zu müssen.

Dennoch kann Jürgen Schmidt vom Nabu einige Geschichten erzählen: „Schon in den vergangenen Wochen sind etliche Leute über die Zäune gestiegen und haben Obst geklaut.“ Dabei seien die Zäune in Mitleidenschaft gezogen worden. Er und Karl-Heinz Siebrecht beweiden die Streuobstwiese mit Schafen, damit sie nicht verbuscht. Für die kommenden drei Wochen sind die Schafe woanders untergebracht. In dieser Zeit können die Bürger Obst für den Eigenbedarf pflücken. „Leider ist die Quantität in diesem Jahr ganz miserabel“, sagt Jürgen Schmidt.

Er bittet darum, dass niemand die Bäume besteigt oder Äste abbricht. Die Verwendung einer geeigneten Leiter oder eines Apfelpflückers sei jedoch erlaubt. Zur Saftgewinnung oder zur Herstellung von Apfelmus sei auch das Fallobst sehr gut verwertbar.

Auch die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ war gestern mit den Kindern der Vorschule vor Ort. Sie gingen mit einem Bollerwagen voller Äpfel wieder zurück. Aus ihnen machen die Kinder Marmelade und Mus, backen Kuchen und verwenden sie in der Adventszeit für Bratäpfel.