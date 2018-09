Drei Tage Markt für besonderes Kunsthandwerk

von Gernot Kühl

Bereits zum 17. Mal treffen sich von Mittwoch, 3. Oktober, bis Freitag, 5. Oktober, über 50 ausgesuchte Künstler, Kunsthandwerker und Anbieter besonderer Dinge, die aus der gesamten Bundesrepublik sowie den Anrainerstaaten anreisen, zu einem besonderen Kunstevent in Eckernförde. Jetzt im Herbst nutzen die Austeller wieder die schönen Flächen am Rathausmarkt und dem Kirchplatz. Die Aussteller sind zum großen Teil professionell arbeitende Kreative, die ihre Werke in der eigenen Werkstatt beziehungsweise dem eigenen Atelier fertigen. Es gibt Unikatschmuck von Goldschmieden und Schmuckdesignern aus den verschiedensten Materialien, zum Beispiel Gold , Silber, Mineralien, Edelstein, Bernstein, Holzschmuck.

Glasperlendrehen wird auch als Vorführung gezeigt, vielfältigstes Textildesign aus Leinen, Wachs, Walk, Strick, Lederkunst, dann handgesiedete Naturseifen, Papier- und Buchbindearbeiten, Fotografien und Karten, Lesemagnete, Bilder und Grafiken, Tiffany, Edelstahlobjekte, Schmiedearbeiten, Glasobjekte, Keramikarbeiten, schöne gedrechselte Dinge aus Holz und viele andere dekorative Sachen werden auf dem Rathausmarkt präsentiert.

Verschiedene Aussteller zeigen ihre Fertigkeiten und Arbeitsweisen dem interessierten Publikum vor Ort. Der Gürtelmacher fertigt direkt nach Kundenwünschen. Die Bürstenmacherwerkstatt des Blindenhilfswerks Dresden bringt vielerlei Besen, Bürsten und Pinsel mit in die Stadt an der Ostsee. Aus der bayerischen Korbmacherstadt Lichtenfels kommt Helga Prommer. Sie zeigt das selten gewordene Handwerk und flicht die verschiedensten Körbe vor Ort. Der Markt ist an den drei Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.