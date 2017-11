Nachbarschaftstreff : Dorfschmiede wird Auktionshaus

vergrößern 1 von 2 Foto: jlu 1 von 2

von jlu

erstellt am 03.Nov.2017 | 06:23 Uhr

Damp | Seit geraumer Zeit schon versucht eine Initiative um Organisatorin Wiebke Starck, die an der Schwansenstraße gelegene, alte Gastwirtschaft Alte Dorfschmiede mit neuem Leben zu füllen. Parties wurden gefeiert, zu gemeinsamen Filmabenden eingeladen und jetzt wird das historische Gebäude hin und wieder auch als örtlicher, überdachter Marktplatz genutzt. Die Freude am gemeinsamen Gestalten und Erleben einer Dorfgemeinschaft steht dabei, so Starck, im Fokus dieser Arbeit.

Kürzlich boten Bürger aus der Gemeinde ihre Flohmarktschätze an 20 Ständen zum Verkauf an. Altes Silberbesteck, raffinierte Lampen und Leuchten, Geschirr, Gemälde und Kleidung für Groß und Klein wurden angeboten. Auch Swantje Schulze-Schumann und ihre Tochter Rieke (10) nutzten die Möglichkeit, sich von ausgedienten Dingen zu trennen, die aber anderen noch eine Freude bereiten könnten. Auf ihrem Tisch stapelten sich lauter Artikel, die Mädchenherzen schnell höher schlagen lassen könnten: Niedliche Spielzeugponys warteten neben Kinderhandtaschen, Bilderbüchern und diversen Gesellschaftsspielen darauf, ein neues Zuhause zu finden. „Puzzles sind eigentlich meine absoluten Verkaufsfavoriten. Puzzeln ist einfach eine tolle Möglichkeit, die Konzentration und die kognitiven Fähigkeiten zu schulen“, erklärte Schumann-Schulze.

Der besondere Clou dieser Veranstaltung war aber die angekündigte Auktion wieder flott gemachter, alter Drahtesel. Dieter Rosann aus der Gemeinde, der eine Fahrradwerkstatt und das Aufmöbeln gebrauchter Räder zu seinem Hobby zählt, stellte zehn Räder zur Verfügung. „Uns ist es vor allem wichtig, Menschen mit dieser Aktion anzusprechen, deren Geldbeutel nicht genug gefüllt ist, um sich ein neues Rad zu kaufen“, erklärte Starck ihre Idee der Auktion. Verkaufserlöse sollen nur die Kosten der Wiederinstandsetzung der Räder decken. Dementsprechend gering waren die Ausgangspreise der zu ersteigernden Zweiräder.

Es waren Räder aller Art dabei, die Jan-Ole Hoffmann versteigerte, der mit seiner Aktion „InterAct“, die Integrationsarbeit von Jugendlichen für Jugendliche leistet, ebenfalls auf dem Flohmarkt vertreten war. Im Angebot unter anderem auch Markenräder und Raritäten, wie das weiße Herrenrad mit Rennradrahmen und sogenannter „Schweizer-Schaltung“. „Ein ganz besonderes Stück“, bewertete Rosann fachkundig die Räder. Die Einnahmen dieser Auktion fließen zu Teilen wieder in die Fahrradwerkstatt zurück, „um neue Fahrradteile erwerben zu können“, erklärte Rosann. Mit einem Teil wird das Veranstaltungsprojekt der „Alten Dorfschmiede“ gefördert, um den neuen kulturellen Dorftreffpunkt weiter ausbauen zu können.

Wer noch ein neues Fahrrad gegen eine großzügige Spende sucht, erreicht Dieter Rosann und seine Fahrradwerkstatt unter Tel. 04352/91 60 15. Organisatorin Wiebke Starck freut sich über neue Ideen, wie die „Alte Dorfschmiede“ zu nutzen sein könnte, unter Tel. 0174/ 24 45 00 4.