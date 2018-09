Platzgestaltung : Dorfmitte aufwerten

Brodersbyer Bauausschuss empfiehlt Minimalprogramm für Gestaltung der Dorfmitte in Brodersby.

von Dirk Steinmetz

03. September 2018, 14:50 Uhr

Brodersby | Am 11. November folgt der letzte Akt der 750-Jahrfeiern von Brodersby. Dieser findet am Dorfmittelpunkt in Brodersby unterhalb der ehemaligen Schule statt. Schon lange wird in den Gremien hin und her beraten, wie dieser Platz neugestaltet werden könnte. Dem Vorschlag, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die Oberflächenmaterial und andere Detailfragen für die Platzaufwertung klärt, folgte der Bauausschuss unter Leitung von Harald Pohl (demini) nicht. Solche Entscheidungen wolle der Ausschuss selber treffen, hieß es. Empfohlen wurde nun ein Minimalprogramm, damit der Platz wenigstens bis zum 11. November ansehnlich sei. So kommt die Litfaßsäule weg, die Altglascontainer werden versetzt und möglichst begrünt. Ein Steinmetz soll zudem den Ehrenstein aufarbeiten, informierte Pohl auf EZ-Nachfrage.

Die Idee, Mitfahrerbänke im Ort aufzustellen, wurde lebhaft diskutiert. Am Ende sah man aber davon ab, neue Bänke zu kaufen. Statt dessen will man zunächst an zwei vorhandenen Haltestellen (je eine in Brodersby und eine in Schönhagen) sogenannte Ziel-Schieber installieren. Dort können dann Nutzer als Ziele Kappeln, Eckernförde oder das künftige Ärztezentrum Dörphof auswählen. „Wir wollen erstmal die Nachfrage prüfen“, so Pohl.

Mitte September sollen die Asphaltarbeiten an der K 62 zwischen Schönhagen und Kreisverkehr bei Karby beginnen. Die Arbeiten starten in Schönhagen am Strandparkpltz.