Interview zum 125-jährigen Firmenjubiläum : Doppelstrategie und Handschlagqualität

Eckernförde | Der Spirituosenhersteller und Getränkefachgroßhändler Behn feiert heute Abend mit 250 geladenen Gästen im Kadekerweg sein 125-jähriges Firmenjubiläum. Es folgen zwei weitere Feste für Kunden und Mitarbeiter. Im Interview beleuchten die geschäftsführenden Gesellschafter Waldemar (62) und Rüdiger (59) Behn die Entwicklung und blicken in die Zukunft.

Was bedeutet das 125-jährige Firmenjubiläum für Sie persönlich?

Waldemar Behn: Da ist schon ein bisschen Stolz, auch Zufriedenheit, dass wir das Unternehmen gemeinsam weiterentwickeln konnten. Eine gewisse Dankbarkeit gegenüber vielen Mitarbeitern, die zum Teil Jahrzehnte bei uns im Unternehmen sind und uns auf diesem Weg begleitet haben.

Rüdiger Behn: Es ist Ansporn, das Unternehmen in der Zukunft erfolgreich weiterzuführen.



Welches waren aus Ihrer Sicht entscheidende Wegmarken?

Rüdiger Behn: Natürlich die Gründung 1892. Auch jeder Generationsübergang war eine besondere Wegmarke, denn einen guten Übergang zu gestalten, ist die größte Herausforderung in einem Unternehmen, weil die Kinder mit den Eltern und umgekehrt zurechtkommen müssen. Das so etwas klappt, ist nicht selbstverständlich. Ein ganz entscheidender Schritt war der Eintritt unseres Vaters Anfang der 1950er-Jahre und dass er es verstanden hat, das Unternehmen aus dem lokalen Umfeld heraus zu entwickeln, indem er die Spirituosenproduktion ausgebaut und neue Marken geschaffen hat, die überregionale Bedeutung bekamen. Ein weiterer entscheidender Schritt war sicher auch die Spezialisierung des Unternehmens in Spirituosenherstellung und Getränkefachgroßhandel, die mit unserem Eintritt verbunden war. Was unser Vater mit einem Kopf erledigen musste, konnten wir auf zwei Köpfe verteilen.

Waldemar Behn: Die Einführung nationaler Marken Anfang der 1960er-Jahre wie „Behn Whisky-Kirsch“, das war ganz maßgeblich eine Folge der Kreativität unseres Vaters. Er sorgte auch dafür, dass diese Marken bundesweit erhältlich waren. Unser Vater hat in den 60er- und 70er-Jahren auch angefangen, den Radius des Getränkefachgroßhandels zu erweitern, indem er eine ganze Reihe von kleineren Betrieben übernommen hat und wir damit in neue Regionen vorstoßen konnten. Eine wesentliche Wegmarke war aber auch, dass unser Urgroßvater, der Gründer, den Mut hatte, 1907 wenige Jahre nach der Firmengründung die damalige Eckernförder Actienbrauerei zu übernehmen. Das war ein Riesen-Kraftakt, aber er hat es geschafft. Und er hat das Unternehmen über den Ersten Weltkrieg gebracht, gleiches gilt auch für den Zweiten Weltkrieg, in dem unsere Großmutter und unsere Tante den Betrieb geführt haben, weil die Männer im Krieg waren. Das hätte auch alles ins Auge gehen können. Eine weitere wichtige Wegmarke war auch der Neubau 1971 im damals neuen Gewerbegebiet am Niewark. Für diese weise Entscheidung können wir unserem Vater nur jeden Tag dankbar sein. Wenn wir das nicht getan hätten, würde es uns heute wahrscheinlich nicht mehr geben.



Was zeichnet Ihr Unternehmen besonders aus?

Rüdiger Behn: Wir stehen für Unabhängigkeit und den Willen, langfristig zu bestehen. Dafür braucht’s Kreativität, Flexibilität, Fairness, Glaubwürdigkeit, eben Handschlagqualität. Ich glaube, so mancher Kunde würde sagen: „Ja, das ist ein ganz sympathischer Laden, mit dem kann man gut zurechtkommen.“

Waldemar Behn: Außerdem spielt die familiäre Atmosphäre eine wichtige Rolle für unsere Kunden und Mitarbeiter. In beiden Unternehmensteilen sind wir ganz nah dran an unseren Kunden und gehen fair mit ihnen um.

Auf der einen Seite produzieren Sie international gefragte Spirituosen wie Kleiner Feigling, Dooley’s oder Danzka, auf der anderen Seite betreiben Sie einen regionalen Getränkegroßhandel und beliefern die Gasthöfe und Restaurants in der Region. Wie wichtig ist diese Doppelstrategie für den Erfolg Ihres Unternehmens?

Rüdiger Behn: Extrem wichtig. Beide Unternehmen haben ganz spezielles Wissen, das auch für das andere Unternehmen von Nutzen ist. Beide Unternehmen unterstützen sich. Und dann ist da der Risiko-Aspekt. Wenn man zwei Unternehmen hat, geht mal das eine besser als das andere und umgekehrt, und man kommt dann leichter durch die Welt.

Waldemar Behn: Stichwort: „Auf einem Behn kann man nicht stehn.“ Im Getränkegroßhandel ist die Abhängigkeit von wenigen Kunden wie im Spirituosengeschäft lange nicht so groß. Wir haben im Getränkefachgroßhandel über 1000 Kunden, damit ist die Risikostreuung deutlich größer.



Waldemar, Richard und Harro Behn und jetzt Sie in 4. Generation haben das Unternehmen geführt und weiterentwickelt. Sie stehen bereits seit Anfang der 1980er-Jahre in der Verantwortung und sind damit bereits ein wesentlicher Teil der Firmengeschichte. Was treibt Sie als Unternehmenschefs an?

Waldemar Behn: Die Freude an der Arbeit. Es ist auch ein bisschen die Freude am Erfolg. Das spornt einen an. Ich finde, es ist eine tolle Branche, in der wir uns bewegen. Wir arbeiten mit Produkten, die Spaß machen und mit denen man überall willkommen ist.

Rüdiger Behn: Ein Unternehmen zu leiten und zu wissen, dass Mitarbeiter einem vertrauen, ist schon eine schöne Sache.



Sie haben beide Kinder, die eines Tages in Ihre Fußstapfen treten könnten. Gibt es bereits familiäre Planungen zur Übernahme durch die 5. Generation?

Rüdiger Behn: Zwei unserer zusammen fünf Kinder signalisieren offenes Interesse und haben ihre Ausbildung danach ausgerichtet. In ein paar Jahren können wir darüber konkreter reden.



Gerade in den vergangenen 20 Jahren ist viel passiert: Zukäufe, neue Marken, neue Vertriebswege.Was haben Sie sich bis zur Übergabe im Jahre X vorgenommen?

Rüdiger Behn: Es so aufzustellen, dass wir es guten Gewissens an die nächste Generation übergeben können. Dass es ein Unternehmen ist, das wirtschaftlich gesund ist, nach innen und außen respektiert ist und mehrheitlich als sympathisch und nahbar empfunden wird.

Waldemar Behn: Man kann vieles überhaupt nicht planen, man muss nur in der Lage sein, Gelegenheiten wahrzunehmen. Das ist uns in der Vergangenheit relativ gut gelungen. Der Kauf von Danzka Vodka war ja nicht langfristig geplant, sondern es war eine Gelegenheit, die wir wahrnehmen konnten. Dazu braucht man Vertrauen und Reputation. So ähnlich war es auch mit unserer Niederlassung in Flensburg. Auf einmal war die Gelegenheit da, und man ist auf uns zugekommen, weil man es uns zugetraut hat. Die Niederlassung haben wir jetzt seit 23 Jahren.



Welche Rolle spielt die Digitalisierung?

Rüdiger Behn: Es beeinflusst uns an vielen Stellen. Vor allem im Vertrieb. Das Holen der Ware nach Hause durch den Konsumenten wird ersetzt durch das Bringen der Ware durch den Händler nach Hause. Der Versandhandel wird stärker. Vielleicht ergeben sich für uns dadurch ganz neue Spielfelder. Die weitere Digitalisierung bedeutet aber auch, dass die Mitarbeiter, die nicht ausreichend ausgebildet sind oder geschult werden können, Gefahr laufen, keine Arbeit mehr zu haben.



Wie lässt sich in heutiger Zeit weiteres Wachstum generieren?

Rüdiger Behn: Durch sehr viel Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, durch Marktbeobachtung und das Wahrnehmen von Opportunitäten.

Was meinen Sie damit?

Rüdiger Behn: Es kommt darauf an, den Markt und die Rahmenbedingungen sehr genau zu beobachten und zu schauen, ob sich daraus für das eigene Unternehmen Lücken ergeben, in die man stoßen kann. Wenn zum Beispiel die Kunden größer werden, kann ich vielleicht mit anderen kleinen Unternehmen kooperieren, die auch das Problem haben, zu den großen Kunden Kontakt zu finden und dadurch größer zu werden. Und wenn ich selber eine relativ starke Rolle spiele, kann ich möglicherweise Kleinere an die Hand nehmen, um sich so gemeinsam zu stärken. Aber auch die Digitalisierung bietet Wachstumsmöglichkeiten.

Waldemar Behn: Zum Ausruhen lässt uns der Wettbewerb keine Möglichkeit. Wir sind auch gewachsen, weil wir andere Betriebe übernommen haben, die sich aus dem Markt verabschieden wollten. Man kann versuchen, neue Kundengruppen zu erschließen, das Sortiment zu erweitern wie jetzt unsere große Craft-Bier-Abteilung in der Behn-Getränkewelt.



Können Sie versprechen, dass Eckernförde auch in den nächsten 125 Jahren Unternehmenszentrale bleibt?

Rüdiger Behn: (lacht) Das ist ein bisschen zu weit in die Zukunft geblickt.

Dann sagen wir 25 Jahre.

Waldemar Behn: Da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß. Wir haben unsere Wurzeln in Eckernförde, unsere Kinder auch. Solange wir das beeinflussen können, wird der Betrieb in Eckernförde seinen Firmensitz haben.

