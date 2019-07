Doppel-Sitzung heute in Lindau

von Torsten Peters

Lindau | Trotz der Sommerferien finden heute im „Santorini“ in Siegmunds Gasthof (Königsförder Straße 2) in Lindau zwei öffentliche Sitzungen statt. Um 18 Uhr trifft sich zunächst der Bauausschuss. Auf der Tagesordnung stehen Abwägungs-und Satzungsbeschlüsse für die Bebauungspläne 6 (Revensdorf Zentrum) und 8 (Revensdorf Süd/ Königsförder Straße) sowie ein CDU-Antrag zur Erweiterung des Gewerbegebietes Fürstkoppel. Um 19 Uhr treffen sich dann die Gemeindevertreter. Hier wird darüber hinaus noch ein Treckerkino in Lindau, die Kofinanzierung des Hospizes in Gettorf, die Unterstützung der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen sowie Grundstücksangelegenheiten diskutiert.