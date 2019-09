Doppel-Jubiläum in der Physiopraxis

von Arne Peters

04. September 2019, 20:28 Uhr

Eckernförde | Sie sind wie ein altes Ehepaar – so beschreibt zumindest Physiotherapeut Udo Lüders das Verhältnis zu seiner Angestellten Monika Molsen. Beide arbeiten seit 25 Jahren zusammen und haben gerade ein Doppeljubiläum gefeiert. Denn seit 25 Jahren gibt es die Praxis für Physiothearpie und Krankengymnastik und seit 25 Jahren ist Monika Molsen bei ihm als Therapeutin beschäftigt. „Und nach so einer langen Zeit kommt man sich manchmal vor wie ein altes Ehepaar.“

Angefangen hat alles in der Sehestedter Straße: Udo Lüders eröffnete dort eine Praxis für Physiotherapie und Krankengymnastik, die schnell immer größer wurde. Im Jahr 2000 zog die Praxis um in die Rendsburger Straße 27. Mittlerweile sind hier neun Mitarbeiter tätig. „Wir können aber immer neue Leute gebrauchen“, sagt Udo Lüders.

Die Therapeuten behandeln in der 120 Quadratmeter großen Praxis mit vier Behandlungsräumen Patienten vor oder nach Operationen zur Mobilisierung, helfen bei schmerzenden Muskeln oder Gelenken, bei orthopädischer Erkrankung wie Bandscheibenvorfall oder Arthrose, bei neurologischen und inneren Erkrankungen und vielem mehr. Dabei kommt eine Vielzahl an Techniken zum Einsatz, wie die manuelle oder die Triggerpunkt-Therapie, die Osteopathie oder „myo-fasciale“ Weichteiltechniken. Udo Lüders: „Es gibt nichts, was wir nicht machen.“

Monika Molsen ist Fachkraft für Lymphdrainage und bei den Patienten sehr beliebt. „Sie macht einen sehr guten Job, lässt sich Zeit und ist effektiv“, sagt ihr Chef. Zusätzlich ist sie medizinische Bademeisterin und Masseurin, die von vielen Stammpatienten geschätzt wird. „Sie ist zuverlässig, immer korrekt und hat ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein – die nächsten 25 Jahre kann sie hier gerne noch arbeiten.“

Auch den Rest seiner Mannschaft schätzt er – eine zuverlässige und lustige Truppe, die auch privat gern etwas miteinander unternimmt, ob es ein gemeinsames Kochen in der Privatwohnung des Chefs ist oder ein Betriebsausflug zum Schmidt’s Tivoli nach Hamburg. „Wir achten viel auf soziale Kontakte, denn wenn es meinen Mitarbeitern gut geht, geht es mir auch gut.“