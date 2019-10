Reha-Klinik Schönhagen : Dolmetscher ermöglicht Rehabilitation für Gehörlose

Durch den Einsatz eines Gebärdendolmetschers kann Esterina Corsiero Reha-Angeboten in Schönhagen teilnehmen.

von Dirk Steinmetz

27. Oktober 2019, 14:27 Uhr

Schönhagen | Esterina Corsiero (44) erlebt ihre Umwelt vor allem mit den Augen. Die Würzburgerin mit italienischen Wurzeln ist seit ihrer Geburt gehörlos. Damit kommt sie zurecht, sie hat die Gebärdensprache gelernt. Aber sie hatte auch eine Krebserkrankung und brauchte eine Rehabilitation. Nachdem sie in drei Kliniken mit onkologischen Rehabilitationsangeboten Absagen erhielt, kam sie im Frühjahr 2018 erstmals in die Vamed Reha-Klinik Schönhagen. Die Klinik, und hier vor allem Dörte Weitkamp, konnten im intensiven Dialog mit dem Kostenträger die Finanzierung eines stundenweisen Gebärdensprachdolmetschers gewinnen. Damit war es der Patientin möglich, an therapeutischen Angeboten und Gesprächen teilzunehmen.

Nun ist Esterina Corsiero erneut in Schönhagen. Sie nimmt für drei Wochen an einer Heilbehandlung teil. Ihr behandelnder Arzt ist wieder Oberarzt Dr. Wilm Wieckhorst, der bei seiner Patientin viele Fortschritte erkennen konnte. „Sie ist eine aufgeschlossene und mitteilsame Frau“, sagt er. Für Corsiero ist es wichtig, bei dem erneuten Aufenthalt noch mehr für sich und ihre Krankheit zu lernen, sie möchte mehr zum Muskelaufbau und Methoden erlernen, die ihr eine Berufstätigkeit ermöglichen. Sie wolle nicht von staatlicher Unterstützung leben, sondern selber für sich sorgen, lässt sie über Gebärdensprachdolmetscherin Dominique Penetti berichten.

In Gesprächen mit Dr. Wieckhorst berichtete sie von einer großen Anzahl Personen, die wie sie als Gehörlose auf Rehabilitationsangebote, speziell eben für Onkologie, angewiesen sind. „Der Bedarf ist groß“, sagt Corsiero, aber es gebe kaum Möglichkeiten, entsprechende Angebote wahrzunehmen. Über ihre Netzwerke stehe sie in Kontakt zu vielen Gleichgesinnten.

Dr. Wieckhorst schwebt vor, dass man es vielleicht hinbekommt, ein oder zwei Mal im Jahr eine spezielle Rehabilitation für eine Kleingruppe Gehörlose anzubieten. Dafür müssten sich aber die verschiedenen Kostenträger verständigen. So sei es dann sehr viel einfacher bei Gruppen, einen Gebärdensprachdolmetscher den ganzen Therapietag über zu finanzieren, statt wie jetzt, nur täglich zwei Stunden. Ganz ohne Erklärungen seien die Therapieangebote eben nicht so effektiv. Vergleichbare Angebote gibt es seines Wissens in Deutschland nicht.

Im Rückblick berichtet Corsiero, habe sie nach der ersten Zeit in Schönhagen sehr gut von dem Gelernten gehabt. Sie wolle noch mehr lernen und hofft auf eine Arbeit. Wie und wo es Hilfen auf dem Weg in eine Beschäftigung für sie gibt, darüber informierte sie Patienten Gerald Pfeiffer-Raab vom Sozialdienst.