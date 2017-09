Dokumente aus der DDR-Zeit wecken alte Erinnerungen

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Mein heutiger Bericht stammt aus dem Jahr 1953. Anfang Juni diesen Jahres erhielt ich einige Bücher aus meiner Schulzeit. So richtig original noch mit einem Schutzumschlag aus Zeitungspapier, ein zweites war mit schwarzem Packpapier geschützt. Ein kleines blaues Heftchen lag dabei, an das ich überhaupt keine Erinnerung hatte. Was war 1953 alles geschehen? Hier nur wenige Beispiele aus der Jahreschronik: „Konrad Adenauer war Bundeskanzler, Wilhelm Pieck Staatspräsident der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, der 1. FC Kaiserslautern deutscher Meister, der VW-Käfer kostete 4.200 Deutsche Mark, 1 Kilo Butter 6,30, am 17. Juni begann der Volksaufstand.“

Für mich gab es jeden Tag wunderbare Beschäftigungen nach den Hausaufgaben, die streng überprüft wurden. Im Sommer Schwimmen im nahegelegenen Schwimmbad oder mit Schulfreunden in der Umgebung Radeln, und im Winter Schlittschuhlaufen oder Schlittenfahren und Schneeballschlacht. Meine Lieblingssängerin war Leila Negra, und mein Lieblingsschlager “Das machen nur die Beine von Dolores“, wobei mir ihre Beine völlig schnuppe waren, aber es reimte sich so schön auf Seniores.

Es war ebenfalls die Zeit der „Jungen Pioniere“ und der „FDJ“ (Freie Deutsche Jugend). Sie sahen ja wirklich fesch aus mit ihren sauberen und gepflegten blauen/weißen Uniformen. Zuerst mit dem blauen, dreieckigem Pioniertuch auf der weißen Bluse, später dann, ab dem 14. Lebensjahr, mit FDJ-Zeichen am Ärmel der blauen Bluse. Von dem, was sich seit langem in der ehemaligen DDR in vielen Städten zusammenbraute, erfuhren wir Kinder in unserem kleinen idyllischen Städtchen nichts. Meine Eltern hatten sämtliche Nachrichten vor mir verborgen.

Dann kam der 17. Juni. Mein Vater war wie immer morgens zur Arbeit nach Berlin gefahren. Am Nachmittag kam er bereits frühzeitig zurück und bat mich einen Koffer auf meinem Fahrrad und ihn zum Bahnhof zu begleiten. Auf meine Frage wo er denn hin wolle, bekam ich die Antwort, dass er bald wiederkäme, und ich solle niemandem etwas sagen. Mein Vater kam nicht „bald“ wieder. Mir wurde regelrecht eingebläut, auf jede Frage, die mir Fremde stellen, zu antworten: Weiß ich nicht!

Erst sehr viel später erfuhr ich den Grund für diese Antwort. Mein Vater war seinerzeit im Juni „getürmt“. Er hatte an dem Volksaufstand in Berlin in der Stalinallee teilgenommen und wäre beinahe festgenommen oder erschossen worden. Um in dem damaligen Arbeiter- und Bauernstaat auf die ständige Frage nach dem Verbleib und der Rückkehr ihres Mannes nicht immer antworten zu müssen, dass sie es nicht wisse und mit solch einem Mann, der einfach seine Familie im Stich lässt, und vielleicht mit einer anderen Frau durchgebrannt ist, wolle sie nichts mehr zu tun haben. Hinter vorgehaltener Hand flüsterte man sich zu, wenn jemand aus der Nachbarschaft vermisst wurde, “der hat nach drüben (West Berlin) gemacht“. Meine Mutter meldete mich im September bei den Jungen Pionieren als Mitglied an. Von der Zeit an konnte sie jedem mitteilen, wie begeistert ich von deren Arbeit berichtete. Danach wurde die Fragerei seltener, vielleicht weil durch diese Anmeldung ein kleiner Hauch von politisch “linientreu“ auf unserer restlichen kleinen Familie lag.

Ganz so einfach, wie hier in der Kurzfassung von mir geschildert, waren unsere Lebensumstände natürlich nicht. Im Sommer 1955 fand die Familienzusammenführung in Westdeutschland statt.