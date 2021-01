Eckernförde : Distanzunterricht für Förderzentrum „Schule am Noor“ eine besondere Herausforderung

26 Lehrer betreuen 105 Schüler mit geistigen Einschränkungen übers Homeschooling.

von Gernot Kühl

26. Januar 2021, 16:27 Uhr

Eckernförde | Die Schüler des Förderzentrums Schule am Noor mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung im Stolbergring bedürfen einer besonderen, auch emotionalen Förderung. Das ist schon im Regelbetrieb so, und während des Lockdowns um so wichtiger. Für sie ist eine persönliche Ansprache und Betreuung durch die Sonderpädagogen von besonderer Bedeutung, um Lernerfolge zu erzielen und emotionale Nähe zu erfahren. Da ein Präsenzunterricht derzeit nicht möglich ist, halten die Lehrkräfte den Kontakt zu ihren Schülern per Telefon, Post, über digitale Kanäle und auch durch persönliche Treffen unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln, sagt Schulleiterin Ulla Engel. „Das ist sehr individuell.“

105 Schüler aus dem gesamten Altkreis Eckernförde besuchen die Schule am Noor, die in zwölf Klassen von 26 Lehrkräften unterrichtet werden. Hinzu kommen neun sozialpädagogische Assistenten, ein Absolvent des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) und zwölf Schulbegleiter. Die hohe Personaldichte ist Ausdruck des erhöhten sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schüler.

Derzeit seien nur neun der 105 Schüler in der Einrichtung: vier befinden sich in der Notbetreuung, fünf bereiten sich auf die Abschlussarbeiten vor. Alle anderen sind zu Hause und werden dort von den Lehrkräften beschult. Sie erhalten Aufgaben, die sie lösen müssen, und lernen teilweise auch mit einer speziellen Lern-App für Deutsch, Mathe und Sachunterricht. Der Kontakt zu den Eltern erfolgt per E-Mail.

Wie es nach dem möglichen Ende des Lockdowns ab dem 15. Februar weitergeht, weiß auch Ulla Engel nicht. Aber sie hat eine Ahnung: „Wir stellen uns auf einen Wechselunterricht ein.“ Das heißt, eine zeitliche Teilbeschulung im Präsenzunterricht. Engel möchte rechtzeitig darauf vorbereitet sein, wenn die Anordnung kommt, auch wenn das kurzfristig sein sollte. „Dann müssen wir längst einen Plan haben.“ Letztlich hänge davon auch die Koordinierung der Schülerbeförderung ab. „Wir müssen schneller sein als die Vorgaben. Bislang lagen wir damit eigentlich immer richtig“, betont Ulla Engel.

In der Schule selbst hätten die Schüler die notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen sehr diszipliniert umgesetzt und eingehalten, lobt die Schulleiterin. „Unsere Schüler sind sehr empfänglich für Regeln und halten sie super ein“, sagt sie. Das heißt, die Masken werden immer getragen, wenn es notwendig ist, Abstände beim Betreten, Aufenthalt oder Verlassen des Schulgebäudes werden eingehalten und die Hygieneregeln befolgt. Das gelte auch für die Pausen. „Wir haben sechs verschiedene Pausenzeiten an zwei verschiedenen Orten“, sagt Ulla Engel. „Die Schüler sind immer unter Aufsicht und treffen sich nicht. Das hat sich richtig eingeschliffen.“ Auch im Schulbus werde auf die Einhaltung der Maskenpflicht und Abstandsregeln geachtet. Pro Tour werde immer nur eine Klasse als eine Kohorte aus maximal zehn Schülern gefahren. „Dort herrscht eine ganz strenge Trennung.“ Im Einzelfall, wenn beispielsweise ein Schüler getröstet werden muss, sei es auch mal schwieriger, die geforderten Abstände und Kontaktbeschränkungen einzuhalten, räumt sie ein.