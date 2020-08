Kultur Eckernförde : Dilara Yurt gewann den ersten Poetry Slam auf einem Parkdeck

„Das Haus“ und die Touristik veranstalteten den Wettbewerb am Wochenende unter Einhaltung der Coronaregeln. Acht Slammer traten an.

30. August 2020, 16:58 Uhr

Eckernförde | Kultur am ungewöhnlichen Ort und trotz „Corona“ war es möglich: Am Freitagabend gab es einen deftigen Poetry Slam auf dem Parkdeck der Speicherpassage.

Hier hatten im Vorwege viele mit anfassen müssen, um die gute Idee in die Tat umzusetzen. Die Eckernförde Touristik und Marketing GmbH mit Lena Guschewski und Stephan Vollbehr sorgten ebenso umsichtig für das Gelingen des besonderen Ereignisses wie Mette Brix und René Lochmann vom „Haus“. Dazu sorgten einige Helfer im Hintergrund für Beleuchtung und Lautsprecheranlage.

Alles war bestens vorbereitet: Kein parkendes Auto mehr in Sicht, dafür waren rund 100 Stühle herbei geschleppt und sinnig auf den großen Raum verteilt. Ganz im Sinne der Corona-Regeln waren sie in Einer- bis Dreiergrüppchen aufgestellt. Hatte man Platz genommen, konnte man die Masken wieder abnehmen, aber erst nachdem man die bekannten Listen ausgefüllt und die Hände desinfiziert hatte.

Diese vorbildliche Organisation gefiel auch Björn Katzur, der als Moderator ( „Ich bin Autor, Unterhalter, Darsteller.“ ) aus Kiel kam. Zunächst nutzte er die Gelegenheit, sich, einen eigenen Text und sein Buch vorzustellen. Dieses Buch konnte man nach der Veranstaltung auch erwerben.

Und dann stellte Katzur die Hauptpersonen des Abends vor, acht Slammer zwischen 15 und 38, ebenfalls aus Kiel und Umgebung. Luca Bettin, Sarah Garstenstein, Christian Detlefsen, Lea Böttcher, Liv Dahl, Dilara Yurt, Jesko Vorbek und Anneke Schwarck hatten selbstverfasste Texte mitgebracht, gereimt oder in Prosa, auswendig oder abgelesen in exakt sechs Minuten vorgestellt.

Eine Jury von sieben Gästen hielt Bewertungen zwischen 1 und 10 hoch, wobei die Zehn als Bestes galt. Der Moderator strich jeweils das schlechteste und beste Ergebnis auf der Flipchart. Mit den jeweils meisten Punkten kamen drei Slammer ins Finale. Sie stellten einen weiteren Beitrag vor, und hier entschieden dann Lautstärke und Länge des Beifalls über die Platzierung. Platz 1 belegte Dilara Yurt, den 2. machte Christian Detlefsen, den 3. Jesko Vorbeck.

Die Texte belegten insgesamt das weite Terrain zwischen Heiterkeit und nachdenklichem Ernst. Reinreden und Handyklingeln waren streng verboten. Katzur: „Respect the poets!“ Lachen und bei sprachlich guten Passagen zu schnipsen waren jedoch erlaubt. Lucas traurige Liebesgeschichte berührte ebenso wie zum Beispiel Annekes „Und was machst du, wenn Du mal groß bist?“

Voll Geist und Herz war auch Sarahs „Bonny, der Bonsai – Petition für den Amazonaswald“ mit herrlichen Wortspielen – „Baumschulen, Purzelbaum und Wiewaldi“ machten Vergnügen. Hinreißend vor allem Christian als „Strickkünstler“ – was er auswendig und schauspielerisch begabt so alles vor die Nadel kriegte, das war schon bestrickend. Liv hat als weiblicher Mensch „Angst in der (dunklen) Stadt“, Lea versetzt sich in die Seele eines Ikea-Sessels, und Dilara hat was für oder gegen Tauben. So genau weiß sie das noch nicht. Aber sie kommt ins Finale und wird Erste mit dem Problem „Überfahrenes Kaninchen“. Christian agiert mit wandelbarer Stimme, er versteht alle Garten- und Pflanzenfans. Jesko schließlich sinniert über „Gangsterfilme und Bienen“. Schwalbenzwitschern und „Spieker“-Musik waren eine willkommene Zutat.