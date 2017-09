Green Screen : Dieter Hoese – ein Urgestein hört auf

vergrößern 1 von 3 Foto: Peters 1 von 3

von Arne Peters

erstellt am 18.Sep.2017 | 05:31 Uhr

Eckernförde | Seine Bilder sind bekannter als sein Name: Dieter Hoese hat 49 Jahre als Kameramann gearbeitet und war unzählige Male mit Heinz Sielmann auf allen Kontinenten der Erde unterwegs. Viele der weltberühmten Aufnahmen mit der Naturfilm-Ikone stammen von ihm. Green Screen war er vom ersten Tag an treu, hat neun Jahre lang das Jugend-Naturfilmcamp im Wildpark Eekholt geleitet, in dem der Nachwuchs die Chance erhielt, erste Erfahrungen im Naturfilmbereich zu sammeln – insgesamt rund 280 Kinder und Jugendliche. Jetzt kündigte er seinen Rückzug an. „Die Jahresringe mehren sich“, sagte der 76-Jährige, der auch seine Firma in diesem Jahr aufgelöst hat.

Das Jugendfilmcamp war „im Sinne Heinz Sielmanns“, so Dieter Hoese. „Er sagte immer: Die Jugendlichen von heute sind die Naturschützer von morgen.“ Es sei wundervoll, wie engagiert die jungen Leute bei der Sache sind. „Und es sind teilweise beachtiche Beiträge dabei herausgekommen.“ Gefreut habe es ihn jedes Mal, den Wandel der Jugendlichen zu beobachten. „Sie wurden teamfähig, haben sich geholfen und gegenseitig beraten, trotz der Konkurrenzsituation, in der sie bei dem Filmcamp standen.“ Seine Entscheidung, beim Filmcamp künftig nicht mehr dabeizusein, habe er mit Wehmut gefasst. „Wenn ich es aber gesundheitlich schaffe, bin ich als Besucher beim Festival weiterhin dabei.“

Seine Karriere begann Dieter Hoese in den 50er-Jahren beim Bavaria Spielfilm. „Spielfilm hat mich aber gelangweilt, so dass ich zum Dokumentarfilm wechselte.“ Ende der 60er-Jahre gründete Hoese mit „Expo-Film“ seine eigene Firma und wurde nach einigen Jahren von Heinz Sielmann als Kameramann angefragt. Die modernen Errungenschaften wie der pünktliche Feierabend um 17 Uhr hatten auch vor den fest angestellten Kamerateams nicht Halt gemacht. „Das hat Heinz Sielmann fürchterlich aufgeregt. So konnte man nicht einmal einen Sonnenuntergang drehen.“

Von da an war er 25 Jahre lang regelmäßig für und mit Heinz Sielmann auf allen Kontinenten – auch in der Antarktis – unterwegs, drehte Braunbären in Alaska und Berggorillas in Zaire (heute Demokratische Republik Kongo). Dort gelang ihm die am häufigsten gesendete Einstellung von Heinz Sielmann: Der Naturfilm-Pionier liegt am Boden, und ein Berggorilla geht in nur wenigen Zentimetern Entfernung an ihm vorbei. Später hat Heinz Sielmann gestanden, dass er große Angst in diesen Sekunden hatte.

Auch heute noch kann Dieter Hoese die Brummlaute imitieren, die man von sich geben muss, wenn einem ein Silberrücken zu nahe kommt: Das kann leicht passieren: „Man sieht die Berggorillas manchmal nicht, bis sie einen Meter vor einem stehen. Gott sei Dank haben sie durch ihre Kost solche Blähungen, dass man sie dagegen schon von Weitem hören kann.“ Einmal jedoch gelang das nicht. Ein Silberrücken schnappte sich den Ranger und warf ihn durch die Luft. „Danach hat er mich angesehen, als würde er sagen: Und du bist der nächste.“ Hoese konnte sich jedoch langsam entfernen – ohne Blessuren.

Die Berggorillas gehören zu seinen Lieblingstieren: „Sie sind berechenbar, im Gegensatz zu Schimpansen, die einen auch mal mit Exkrementen bewerfen.“ Von ihnen hat er auch gelernt, nur noch mit roten Rucksäcken zu reisen. „Der Nachwuchs hat uns einmal unsere Rucksäcke geklaut und sie hoch in den Bäumen aufgehängt. Rote Rucksäcke sind einfach leichter zu finden.“