Marinestützpunkt : „Dieser Standort hat eine Zukunft“

Eckernförde | Es war wie der Besuch der besten Freundin: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat gestern am Marinestützpunkt Eckernförde ihre norwegische Kollegin Ine Marie Eriksen Søreide mit ausgestreckten Armen begrüßt. Ein breites Lachen auf beiden Seiten, herzliche Umarmungen, Ansprache mit „my dear“. Der Grund: Norwegen und Deutschland haben beschlossen, ihre Marine-Partnerschaft weiter auszubauen. Unter anderem wollen sie bis zum Jahr 2027 gemeinsam sechs identische U-Boote auf der Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) bauen lassen – Norwegen vier, Deutschland zwei. Sie bauen auf den U-Booten der Klasse 212A auf, werden aber mit neuen Fähigkeiten ausgestattet. Jedes U-Boot kostet rund 1,1 Milliarden Euro.

„Wir sehen bei der Marine eine ganze Bandbreite an Einsätzen, beginnend bei Sophia im Mittelmeer bis hin zu Einsatzverbänden in der Nato“, sagte Ursula von der Leyen. „Dafür braucht es auch Fähigkeiten, Partner und Freunde. Norwegen ist für uns der absolute Wunschpartner.“ Die deutsche und die norwegische Marine wollen künftig unter anderem bei Training, Übungen und Instandhaltung der U-Boote kooperieren.

Auch die norwegische Verteidigungsministerin lobte die Kooperation mit Deutschland als wichtigstem Partner im Marinebereich. Es handele sich um eine „Win-win-Situation“, so Eriksen Søreide. Und um eine zukunftsweisende Partnerschaft als Beispiel für andere Nato-Länder. Für Norwegen seien U-Boote extrem wichtig: „Unser Seeterritorium ist siebenmal größer als unsere Landmasse.“

Deshalb informierten sich die Ministerinnen gestern vor Ort, gingen an Bord eines U-Bootes und besuchten das Ausbildungszentrum U-Boote. In ihm werden jährlich etwa 50 U-Boot-Fahrer auch aus Ländern wie Brasilien, Portugal, Peru, den Niederlanden und Norwegen trainiert.

Für den Marinestützpunkt Eckernförde kündigte von der Leyen eine Aufstockung der Dienstposten von „derzeit mehr als 3000“ um zusätzliche 400 an. In den nächsten fünf bis sieben Jahren werde die Bundeswehr weitere 260 Millionen Euro investieren, insbesondere in die Hafenanlage und die modernisierungsbedürftigen Unterkünfte. Rund ein Drittel aller Baumaßnahmen in einer Gesamthöhe von 400 Millionen Euro seien schon abgeschlossen. „Dieser Standort hat auf jeden Fall eine Zukunft“, erklärte die Ministerin.

Damit ist auch die Preußerkaserne gemeint. Während in der Vergangenheit die Rede davon war, dass die Kaserne in absehbarer Zeit geschlossen wird, kündigte die Ministerin nun das Gegenteil an: Intensive Prüfungen hätten ergeben, dass die Preußerkaserne weiter genutzt werden soll. „Wie schlussendlich die Nutzung umgesetzt wird, muss noch weiter untersucht werden. Das Ergebnis wird in den kommenden sechs Monaten vorliegen.“

Am Rande ihres Besuches bestätigte Ursula von der Leyen, dass sie im Falle eines Wahlsieges der Union bei der Bundestagswahl Verteidigungsministerin bleiben möchte. Sie verwies auf die aus ihrer Sicht positive Entwicklungen bei der Bundeswehr: die Trendwende von einer schrumpfenden zu einer wachsenden Armee, die Auflösung des Materialstaus mit Aufträgen in Höhe von 30 Milliarden Euro und eine Trendwende bei den Finanzen.

von Arne Peters

erstellt am 23.Aug.2017 | 06:01 Uhr