Agbas-Skandal: Was sagen die Eckernförder Autohändler : Diesel ja, nur sauber muss er sein

vergrößern 1 von 6 Foto: dpa 1 von 6









Eckernförde | Der Diesel ist in Verruf gekommen. Die deutschen Autohersteller haben die Käufer jahrelang mit frisierten Abgaswerten hinters Licht geführt, und die Deutsche Umwelthilfe zieht bundesweit vor Gericht, um die Stadtbewohner vor gesundheitsschädlichen Stickoxiden zu bewahren. Innenstadt-Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Städten wie Stuttgart, München oder Berlin könnten folgen. Die bundesweite Debatte ist das eine, die lokalen Auswirkungen das andere. Wie reagieren die Kunden, wie betroffen sind die Händler vor Ort? Die Eckernförder Zeitung hat sich in einigen Eckernförder Autohäusern umgehört. Verunsicherte Kunden beklagen fast alle der angefragten Autohäuser.

Auch Uwe Schneider, Inhaber des Ford-Autohauses Eckernförde. Sein Rat: „Die weitere Entwicklung abwarten“. Sein Groll gegen die deutschen Autohersteller, die die Abgaswerte ihrer Fahrzeuge manipuliert und somit viele Dieselkäufer getäuscht haben, ist groß. Da Ford ein US-Hersteller sei, gegen den keine konkreten Vorwürfe erhoben werden, sei die Lage auch nicht so dramatisch. „Bei uns würden die Leute sofort ins Gefängnis gehen und keine Abfindungen kassieren“, weist Schneider auf einen Unterschied in der Haftbarmachung der Konzernchefs zwischen den USA und Deutschland hin. Eine Abwrackprämie in Höhe von 6000 Euro gibt es allerdings auch bei Ford für Fahrzeuge, die nicht jünger als 2006 sind und maximal die Euro 3-Norm erfüllen. Der Dieselanteil liege bisher bei etwa 50 Prozent, Tendenz leicht fallend. Schneider fühlt sich ein wenig bestätigt: „Über Ford wurde immer gesagt: Mehr Verbrauch, weniger Leistung – jetzt weiß man auch, warum. Weil sie sauber sind!“

Mehr Kunden, die ihren Diesel abstoßen wollen, registriert man bei Nord-Ostsee-Automobile, dem Mercedes-Händler in Eckernförde. Der Verkaufsleiter Gebrauchtwagen, Marcel Simon, spricht von einer Verunsicherung der Dieselfahrer, die es allerdings auch schon vorher wegen der günstigen Benzinpreise gegeben habe. Galten Diesel bislang ab 20 000 Kilometer pro Jahr als wirtschaftlichere Variante, müssten jetzt schon 30 000 Kilometer pro Jahr gefahren werden. Auch die Preise für den Diesel gehen zurück. „Früher war der Diesel teurer, jetzt sind es die Benziner“, sagt Simon. Die „schon immer schlechte Luft in Stuttgart“ habe nur zu einem Bruchteil mit Dieselfahrzeugen zu tun. Insgesamt sei ihm „zu viel Panik“ im Spiel. Die unterschiedliche Prämiengestaltung der Hersteller – Mercedes gewährt 2000 Euro – führe ein wenig in die Irre, entscheidend für den Kunden sei am Ende die Zuzahlung, die er zu leisten habe.

Stefan Schamborzki vom Autohaus Fräter verfügt über große Erfahrung und kennt den Markt. „Die Kunden sind verunsichert“, sind seine ersten Worte. Seine drei Marken – Opel, Honda und Suzuki – seien vom Abgas-Skandal kaum betroffen, weil die Marken darin nicht verwickelt seien und der Dieselanteil bei Opel maximal bei 35 Prozent liege. Für Vielfahrer sei der Diesel aber immer noch das deutlich wirtschaftlichere Fahrzeug. Gleichwohl gebe es Dieselkäufer, die jetzt auf Benziner umsteigen. „Ab 30000 Kilometer pro Jahr sind die Kunden mit einem Diesel besser bedient“, sagt Schamborzki, der außerdem auf den höheren „Fahrspaß“ eines Diesel verweist.

„Es wird mehr nachgefragt und im Zweifel der Benziner genommen“, sagt Verkaufsberater Hermann Grotkopp vom Renault-Händler Auto Lüdtke. Insgesamt aber sei man mit dem Geschäft zufrieden und verzeichne sogar eine steigende Nachfrage. Die Aufregung um den Diesel werde sich wieder beruhigen, ist Grotkopp sicher. Ab 15 000 Kilometer pro Jahr, als Bus oder Zugwagen sei ein Diesel immer noch die erste Wahl. E-Fahrzeuge würden zwar stärker wahrgenommen, verkauft werde aber nicht mehr. Das dürfte sich in den nächsten Jahren ändern, so Grotkopp.

Der Abgas-Skandal ist für Stefan Schmitz, den Inhaber der Autohaus-Gruppe Lass (Toyota), nicht nur kein Problem, sondern sogar ein Glücksfall. Der Grund: Dieselanteil 5 Prozent, Hybrid 70 Prozent. Toyota ist bei der Kombination aus Benzinmotor und Elektroantrieb ohne externes Aufladen führend. Schmitz spricht von einer „Lastwechselreaktion“, die für genügend „Saft“ in der Antriebsbatterie sorgt. So wird der Akku bei jedem Bremsvorgang geladen. Toyota verfüge über 20-jährige Hybriderfahrung, weltweit seien 10,5 Millionen Hybride unterwegs, die Technik sei zuverlässig, der Antrieb sauber und sehr leise, die Kfz-Steuer sehr niedrig. „Der Hybrid hat weltweit die höchsten Steigerungsraten“, sagt Schmitz, „ich habe jeden Tag verärgerte Dieselkunden bei uns auf dem Hof.“

„Wir haben mehr Diesel verkauft als letztes Jahr“, lautet hingegen die Botschaft von Michael Klameth, Inhaber von Auto-Jubt (Peugeot). Das hat Gründe. Zum einen liegt es an der Kundschaft, die eher den Vielfahrern ab 20 000 Kilometer pro Jahr zuzurechnen ist, zum anderen an der guten Ausstattung der neuen Euro-6-Diesel mit AdBlue-Harnstofflösung und SCR-Kat. „Damit bekommt man auch in Zukunft keine Probleme“, sagt Klameth, der die Laufkultur des Diesel und den geringen Verbrauch als große Vorzüge preist. Seit gestern gibt es bei Peugeot auch eine gestaffelte Abwrackprämie von 2000 bis 7000 Euro. Gebrauchte Diesel seien derzeit weniger gut zu verkaufen – Ruhe bewahren statt große Preisnachlässe, ist hier sein Motto. Im Norden gebe es überdies nicht die klimatischen Probleme wie im Süden Deutschlands. Auch Städte wie Hamburg, in denen Kreuzfahrtschiffe massenhaft Abgase ausstoßen, würden unglaubwürdig, wenn sie Fahrverbote für Dieselautos erlassen würden.

Selbstverständlich haben wir auch versucht, eine Stellungnahme von Volkswagen zu bekommen. Die beiden angefragten VW-Autohäuser wollten sich in der Sache jedoch nicht äußern und baten dafür um Verständnis.

von Gernot Kühl

erstellt am 17.Aug.2017 | 06:13 Uhr