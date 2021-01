Momentaufnahme bei Sehestedt : Diese Schwäne verreisen nicht

Hunderte von Singschwänen sind zurzeit auf den Feldern im Altkreis Eckernförde zu sehen.

Sehestedt | Schwäne über Schwäne – in diesen Tagen kann man die Singschwäne häufiger beobachten, wenn sie Rast auf einem der vielen Felder machen und sich satt fressen. Dieses Bild entstand in Sehestedt. Eigentlich ist der Schwan ein Zugvogel. Diejenigen, die in mäßigen Gefilden leben wie bei uns im Norden, scheinen aber nicht so gerne zu verreisen, sondern überwintern hier. Sollten Spaziergänger im nahen Nord-Ostsee-Kanal Schwäne sehen, gilt auch hier das Gebot: nicht füttern.