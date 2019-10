„Servus Peter“ in Eckernförde : Die Wiedergeburt Peter Alexanders im Carls

Das Heile-Welt-Musical „Servus Peter“ hat seichte Unterhaltung ins Carls gebracht – und über 20 Hits aus den 50er- und 60er Jahren.

von Arne Peters

14. Oktober 2019, 15:50 Uhr

Eckernförde | Draußen war es dunkel und ungemütlich, drinnen dagegen herzenswarm. Die rosarote Brille konnten die Besucher von „Servus Peter“ am Sonntagabend getrost zu Hause lassen – die Hommage an Peter Alexander bot genügend heile Welt und Zuckerguss.



Zwei Stunden herzerweichende Show





Besonders die ältere Generation kam auf ihre Kosten: Zwei Stunden herzerweichende Show mit vielen Liedern aus der Zeit des Wirtschaftswunders und einer Geschichte, die ohne explodierende Autos oder Spezialeffekte auskam. Dabei ein brillierender Peter Grimberg quasi in einer Doppelrolle: Der von ihm gegebene Oberkellner war eine wahrheitsgetreue Kopie von Peter Alexander in der 1960 gedrehten Filmkomödie „Im weißen Rößl“.



Angelehnt an den Film „Im weißen Rößl“





Und genau an diese Geschichte mit Peter Alexander als singendem Oberkellner und Waltraud Haas als Wirtin ist das Musical angelehnt: Kellner Peter (Peter Grimberg) ist in seine Chefin, die Wirtin Mariandl (Rebecca Kraft), verliebt. Diese hat aber nur Augen für den Stammgast Dr. Schiefer (Dieter Landgrafe-Grimberg). Zum Glück erscheint der Berliner Gast Sigesmund Schmitz (Maico Claßen). Dessen Schwester Marina (Katrin Claßen) gefällt Dr. Schiefer besser als die Wirtin, die sich daraufhin urplötzlich ihrem Kellner zuwendet. Ende gut, alles gut. Für die Portion Humor sorgte der Kellner Heinz (Horst Freckmann), der unverkennbar Heinz Erhardt in seiner schelmischen Art inklusive Gedichten wie „Die Made“ oder „Ritter Fips“ darstellt.



Über 20 Lieder in zwei Stunden





Selbst wenn man wollte: Die dünne Geschichte hätte gar nicht angedickt werden können. Sie war nur der Rahmen für über 20 Lieder aus der Jugendzeit der Besucher – und das in zwei Stunden. Da bleibt nicht viel Zeit für Handlung.

Doch das war auch gar nicht nötig. Lieder von Peter Alexander („Eventuell“, „Ich zähle täglich meine Sorgen“), Evelyn Künneke („Hab’n ’se nich’ ’nen Mann für mich“), Bill Ramsey („Souvenirs“, „Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe“) oder Mireille Matthieu („Hinter den Kulissen von Paris“) durchzogen den Abend, herzlich von den Zuschauern angenommen, die schunkelten und im Takt klatschten.



Peter Grimberg imitiert Peter Alexander perfekt





Ob es der Wiener Schmäh, der spitzbübische Humor, Gestik, Mimik oder die Stimme war – man hätte meinen können, Peter Grimberg ist Peter Alexander. Oft war vom Erscheinungsbild und Gesang kein Unterschied zum österreichischen Schauspieler und Entertainer zu erkennen, der beim Dreh zum „Weißen Rößl“ 34 Jahre alt war und im Jahr 2011 im Alter von 84 Jahren starb.

Auch Rebecca Kraft überzeugte und bewies bei „Hinter den Kulissen von Paris“, dass sie genau die gleiche Stimme wie Mireille Mathieu hat. Besonders viel Lob verdienen auch Horst Freckmann für seine bierselige Darstellung des Kellners Heinz (Erhardt), der aus dem Stegreif mit dem Publikum interagierte, und Katrin Claßen (in einer Doppelrolle als Zimmermädchen Vera und Marina Schmitz) für ihre Darstellung des lispelnden Dummchens.