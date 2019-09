Sommerfest in Goosefeld : Die Tiersuchstaffel bildet aus

Wenn Hunde, Katzen oder andere Tiere weglaufen, kann das Team der Tiersuchstaffel Nord mit ihren Supernasen helfen.

von Achim Messerschmidt

02. September 2019, 17:44 Uhr

Goosefeld | Man könnte fast meinen, dass Nele noch ein paar Erziehungseinheiten gut gebrauchen könnte, denn die Labrador-Hündin zerrt an der Leine, läuft voraus und Frauchen Dorothea Mischler hinterher. „So soll es sein“, sagt die junge Frau aus Kiel, denn Nele hat eine Spur und der ist sie hinterher. Dorothea Mischler lässt sich dabei nicht einfach ziehen, sondern sie „liest“ den Druck an der Leine. „Ich merke, wenn sie unsicher wird oder die Fährte neu aufnehmen muss“, sagt die Hundeführerin. Dann ist Nele auch schon am Ziel, hinter der Hecke wartet schon ein Artgenosse, den es zu suchen galt. Den Geruch hat Nele zuvor aufgenommen, eine Kompresse wurde dafür in Kontakt mit dem vermissten Hund gebracht, Nele schnupperte und los ging’s.

Das ist körperliche und geistige Arbeit für den Hund Marco Knaup, Hundetrainer

Wenn Tiere vermisst werden, dann könnte das ein Fall für das Suchhundezentrum K-9 und seine Tiersuchstaffel sein, die für ganz Schleswig-Holstein zuständig sind. Nicht Menschen, sondern Hunde, Katzen, Kälber und sogar Pferde werden von den plietschen Vierbeinern gesucht. „Die Ausbildung dauert etwa zwei, drei Jahre“, sagt der zertifizierte Tiersuchtrainer Marco Knaup. Eigentlich sei jede Rasse dafür geeignet, nur stressresistent und standfest müssten die Tiere sein. „Das ist körperliche und geistige Arbeit für den Hund“, betont er, das perfekte Training, um ihn auszulasten.

34 Einsätze in 2019

In diesem Jahr wurden in ihrem Einsatzgebiet knapp 60 Hunde und 28 Katzen vermisst. Nach Unfällen oder anderen Schrecksituationen könnten Tiere die Flucht ergreifen. Zu 34 Einsätzen rückte die Staffel aus, war insgesamt mit fast 70 Hundeführern und 40 Helfern unterwegs. „Die anderen vermissten Tiere fanden wieder nach Hause“, so Knaup. 17 Tiere sind auch heute noch vermisst, ergänzt Kristina Spinler. Die Frau aus Rade ist Beraterin, sitzt an der Hotline (0173-979 66 66) und gibt den verzweifelten Tierbesitzern Tipps, denn nicht immer muss gleich die Suchhundestaffel los.

Tipps von Expertin

„Die Tipps, die Betroffene dort bekommen, ermöglichen es in vielen Fällen, das Tier zu finden, ohne dass wir ausrücken müssen“. „Ruhe bewahren“ ist wichtig“, sagt Spinler, möglichst dort bleiben, wo der Hund oder die Katze weggelaufen sind, denn oftmals würden die Ausreißer wieder dorthin zurückkommen. Man könne außerdem selber Spuren legen. Wie das geht, verrät die Expertin am Telefon, denn die Spur müsse auch zielführend sein. Polizei und Tierheime sollten informiert werden, Flyer verteilt und auch die sozialen Netzwerke könnten hilfreich sein. Sollte das vermisste Tier dennoch nicht wieder auftauchen, kommen die Hundeführer und die Spürnasen zum Einsatz. Es gebe auch die Möglichkeit, eine kameraüberwachte Lebendfalle aufzustellen, die sei dann sinnvoll, wenn die Bindung zwischen Mensch und Tier noch nicht sehr ausgeprägt ist.

>Weitere Informationen unter www.suchhundezentrum-nord.de