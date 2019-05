Folk Baltica : Die starke Sprache der Folkmusik

Das grenzübergreifende Folk-Baltica-Festival kommt mit einem Doppelkonzert auf die Carlshöhe.

von Arne Peters

08. Mai 2019, 18:54 Uhr

Eckernförde | Es wird dänisch-schwedisch in Carls Eventlocation: Am Freitag, 24. Mai, ist ab 20 Uhr das Folk-Baltica-Festival mit gleich zwei Musikbands zu Gast auf der Carlshöhe. Das schwedische Folk-Trio „Nordic“ zeichnet sich unter anderem durch seine ungewöhnliche Besetzung aus Cello, Mandoline und Schlüsselfiedel aus, während das dänische Folkorchester „Mads Hansens Kapel“ alte Melodien mit Liebe, Seele und Stärke spielt – und mit Geige, Klavier, Gitarre, Klarinette und Bass. Karten sind ab sofort erhältlich.

Folk Baltica – das ist das grenzübergreifende Festival für nordische und baltische Musikkulturen in Dänemark und Schleswig-Holstein. Vom 18. bis 26. Mai finden 30 Konzerte an 15 Spielorten statt, von Kiel bis Abenrå, von Föhr bis Alsen. Völkerverbindung steht über allem, wie der künstlerische Leiter des Festivals, der dänische Geiger und Komponist Harald Haugaard, sagt: „Wir können deutsch oder dänisch reden, aber die stärkste Sprache ist die Musik.“

In diesem Jahr steht das Festival unter der Überschrift „Sturm & Stille“, mit der es eine konkrete Bewandtnis hat: Folk Baltica feiert in diesem Jahr sein 15. Festival und hat selbst Zeiten des Sturms und der Stille erlebt. 2005 fand das erste Festival statt und wuchs schnell. Irgendwann stieß es unter der größtenteils ehrenamtlichen Leitung an seine Grenzen und stand finanziell auf der Kippe, mittlerweile hat es sich längst etabliert und ist wieder in ruhiges Fahrwasser geraten.

„Das Festival hat Sturm und Stille erlebt, aber das gehört zum Leben“, sagt Harald Haugaard, der 2012 dazustieß. „Ohne diese Dynamik wäre das Leben langweilig.“ Für die Zukunft des Festivals sind keine konkreten Projekte geplant. „Aber wir wollen uns weiterentwickeln“, sagt Geschäftsführerin Juliana Christiansen, „und kreativ mit dem lebendigen Kulturerbe umgehen“.

Wer in der Region weitere Konzerte des Folk-Baltica-Festivals erleben möchte, hat dazu auch in Kiel Gelegenheit: Am Donnerstag, 23. Mai, beginnt um 20 Uhr ein Doppelkonzert im Kulturforum. Die dänische Band „Fiolministeriet“ (Geigenministerium) präsentiert alte Lieder in neuem Gewand, während die schwedisch-finnische Formation „Tuultenpesä“ (Hexenbesen) auf mehr als 80 unterschiedlichen Flöten Stücke aus der nordischen Tradition spielt. Am Sonnabend, 25. Mai, liefert das deutsche Liedermacherduo „Walther & Treyz“ an selber Stelle einen musikalischen Brückenschlag zwischen keltischer und deutscher Musiktradition, und die polnische Band „Volosi“ verbindet Klassik und traditionelle Musik ihrer Heimat. Auch in Kappeln gibt es am 23. Mai ein Konzert von „Kraja“ mit „Nikolaj Busk“ in der Auferstehungskirche Ellenberg.

> Eintrittskarten für alle Folk-Baltica-Konzerte gibt es im Kunden-Center der Eckernförder Zeitung, Kieler Straße 55. Weitere Informationen und das komplette Festivalprogramm stehen auf der Homepage des Festivals: www.folkbaltica.de.