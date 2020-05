Die Schotten bleiben dicht

Avatar_shz von Susanne Link

06. Mai 2020, 17:42 Uhr

Kiel | Leise, ohne den dröhnenden Klang des Schiffshorns, legt die Stena Line am Schwedenkai ab. Die Fahnen vor dem Terminal peitschen im Wind. In das Klackern der Ösen, die gegen die Stange schlagen, mischen sich Motorengeräusche von der Kaistraße. In der vergangenen halben Stunde war es trotzdem ruhig. Ein Mann in gelb-blauer Montur wies die wartenden Lastkraftwagen ein. Einer nach dem anderen rollte in das Heck der Fähre. Aus einem Taxi huschte ein älteres Paar in das Terminal. Davor wühlte eine Frau minutenlang in ihrem Gepäck. Die junge Schwedin, Nina Nielsen, ist seit über 18 Stunden auf dem Weg zurück in ihre Heimat. Ihren Urlaub hat sie abgebrochen, eine spätere Rückreise wäre unsicher gewesen. Einige Flüge seien gecancelt worden. Nielsen packt ihre Sachen zusammen, dreht sich um und verschwindet. Ein paar Minuten später läuft sie über die gläserne Zugangsbrücke zur Fähre. In 24 Stunden wird Nielsen wieder Zuhause sein.

Die Heimreise haben in den vergangenen Wochen viele Menschen auf der ganzen Welt angetreten. Das Risiko, dass die Rückreise aufgrund zunehmender Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr nicht mehr möglich ist, ist hoch. Mit weltweiten Einreisebeschränkungen und Quarantänemaßnahmen sei in vielen Ländern zu rechnen, warnt das Auswärtige Amt. Menschen, die aus dem Ausland zurückkehren, müssen für zwei Wochen in Quarantäne. Noch bevor die schleswig-holsteinische Landesregierung dies beschloss, entschied sich die norwegische Regierung für eine solche Richtlinie. Betroffen davon waren die Passagierschiffe von Color Line in Kiel. Die Reederei stellte die Verbindung zwischen den zwei Hafenstädten ein. Frühestens ab dem 15. Mai werden die Color Magic und Color Fantasy wieder in Kiel einlaufen.

Als die norwegische Reederei im März ihre Fähren abzog, schien die Sonne. Eltern spielten mit ihren Kindern am Strand von Laboe, das Wasser glitzerte und im Hintergrund steuerte die fast menschenleere Fähre auf die offene See. Jetzt sind die Kinder von den Spielplätzen verschwunden, die Schiffe aus den Häfen und Urlauber in ihren Heimatländern. Da werden sie aufgrund zunehmender Einreisebeschränkungen und Grenzschließungen auch erstmal bleiben.

Der rund 10-Millionen-Euro-Bau am Ostseekai wartet auf seine offizielle Einweihung. Ein paar graue schlichte Sitzmöbel stehen achtlos im menschenleeren Terminal. Heller Staub hängt an den Fenstern. Ende Februar waren diese für die Eröffnung, die in weite Ferne gerückt ist, noch geputzt worden. Am Ende der grauen breiten Treppe, die zur Dachterrasse führt, ist das Gitter heruntergelassen. Die Hälfte einer Leuchtstoffröhre flackert darüber. „Das neue Terminalgebäude ist bis auf wenige Restarbeiten fertiggestellt und betriebsbereit“, sagt Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer der Seehafen Kiel GmbH. Betriebsbereit. Das ist die Kreuzfahrtbranche. Doch sie liegt unter hellem Staub verschüttet. „Wir erwarten derzeit vor Anfang Juni keine Anläufe von Kreuzfahrtschiffen in Kiel“, sagt Claus. Zwei Wochen später dann ein neuer Paukenschlag: Aufgrund der Verlängerung der weltweiten Reisewarnung für Touristen sagt die Tui Cruises alle Fahrten bis Mitte Juni ab, Aida bis 30. Juni und MSC sogar bis 10. Juli. Für die Saison 2020 waren 198 Kreuzfahrtanläufe in Kiel gemeldet. Bis Anfang Juni wären rund 50 Anläufe betroffen, diese Zahl wird sich durch die Verlängerung noch einmal erhöhen. „Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf den Port of Kiel sind derzeit noch nicht absehbar“, sagt Claus. Derzeit werden Resturlaub und Überstunden der Mitarbeiter abgebaut. Im Bereich Kreuzfahrt seien vor allem Mitarbeiter von Drittfirmen und Dienstleistern – von den Agenturen bis zum Zoll – betroffen. Die norwegische Reederei Color Line hat indes 2000 Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt. Bei Stena Line erwartet 950 Mitarbeiter die Kündigung.

Um Punkt 12 Uhr hört man in der Kieler Innenstadt ein Schiffshorn. Am 1. Mai ertönen diese weltweit in den Häfen, um ein Zeichen zu setzen. Für die Seefahrer, die während der Corona-Pandemie im Dienst sind und die Versorgungsketten aufrecht erhalten. Fleming Andreasson ist einer von ihnen. Mit der Fähre, die Nina Nielsen zurück in ihre Heimat brachte, schipperte er aus Göteborg nach Kiel. Am Ostseekai werde er abgeholt und nach Lübeck gefahren, um dort auf einem Frachtschiff, das nach Finnland fährt, zu arbeiten. Vier Personen und ungefähr 100 Lastwagen seien mit ihm auf der Stena Line nach Deutschland gereist.

Wo sonst Menschen befördert werden, ist fast nur noch der Transport von Waren geblieben. In der schleswig-holsteinischen Schifffahrt wird nicht damit gerechnet, dass sich an dieser Situation schnell etwas verändert. Die Hoffnung auf eine bessere nächste Saison hält manche von ihnen über Wasser.