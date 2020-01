Karneval in Ascheffel : Die Roten Kappen sind wieder in Feierlaune

Endspurt bei den Schmückern der Roten Kappen und ausverkauftes Haus beim Karneval am Sonnabend im „Alten Bahnhof“.

von Achim Messerschmidt

28. Januar 2020, 17:24 Uhr

Ascheffel | Das wird eine ganz enge Kiste, aber alle sind guter Dinge, dass der Saal heute Abend besenrein zurückgelassen werden kann, denn am Donnerstag muss der provisorische Boden raus und am Freitag steigt die Generalprobe für das Kappenfest am kommenden Sonnabend. „Eine Grippewelle hat uns zeitlich zurückgeworfen“, sagt Katrin Lewinski, die gemeinsam mit Hans-Jürgen Hagge das Schmückerteam leitet.

Achim Messerschmidt

Eine Eisenbahn fährt auf der Musikbühne

„Karneval im Bahnhof“ heißt das Motto in diesem Jahr und die Verspätungen haben die Kappen im Gegensatz zur Bahn gut im Griff. Zuletzt waren es über 20 tatkräftige Helfer, die mit Pinsel, Akku-Schrauber und anderem Gerät den Saal des „Alten Bahnhof“ verwandelten. „Karneval auf dem Bahnhof“: Also alle 250 Gäste im Schaffner- oder Lokomotivführer-Kostüm? „Nein, es geht alles“, sagt der Vorsitzende Dirk Rathmann. „Als Reisender ist jedes Kostüm möglich“, betont er. Da sich sogar das Gleis 9 3/4 im Bahnhof King’s Cross bei Harry Potter auf den Wänden wiederfindet, können auch Zauberlehrlinge kommen. „Auf der Musikbühne wird eine Modelleisenbahn fahren“, verspricht Hans-Jürgen Hagge. Mit vereinten Kräften wurde die selbst gebaute Schneelandschaft mit Schienen von dem Helferteam hochgehievt und montiert. Außerdem wird es einen Bahnhofskiosk geben, das soll die Prinzenbühne sein.

Achim Messerschmidt

Weiterlesen: Jeremy der Fitte ist Kinderprinz

Um 18 Uhr ist am Sonnabend Einlass. Karten im freien Verkauf gibt es nicht mehr. Um 19.30 Uhr zieht dann der Elferrat mit dem amtierenden Königspaar, Peter Carstensen und Kathrin Plaga, ein und begrüßt die Gäste. Dann warten alle gespannt auf Prinz Sebastian der Energische, der seine bislang geheim gehaltene Prinzessin erstmals präsentieren und das Zepter seines Vorgängers übernehmen wird. Dann eröffnet das Paar das Fest mit dem Tanz. „Drei Programmpunkte wird es geben“, sagt Rathmann. Büttenreden und Sketche – aufgeführt von Jung und Alt.

Nach dem Kappenfest findet eine Woche später, am 8. Februar, 15 Uhr, der Kinderkarneval statt. Mit dem Karnevalsnachmittag und den Höhepunkten des Kappenfestes am 15. Februar um 16 Uhr endet die Saison für die Roten Kappen.