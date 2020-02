Eckernförde : Die Qualität im Tourismus soll steigen

2019 kamen weniger Übernachtungsgäste nach Eckernförde, die dafür länger blieben.

Eckernförde | Die neuesten touristischen Kennzahlen liegen vor, und wieder einmal ist die Zahl der Übernachtungen gestiegen, wenn auch nur leicht. Die Zahl der Ankünfte ist im Gegensatz dazu seit langer Zeit zum ersten Mal etwas gesunken. Das heißt: Im Jahr 2019 sind weniger Gäste nach Eckernförde gekommen, die aber länger geblieben sind – im Durchschnitt 3,3 Tage.

Rund 250.000 Übernachtungen

Für das vergangene Jahr verzeichnet die Eckernförde Touristik und Marketing Gesellschaft (ETMG) nach aktuellem Stand 248.247 Übernachtungen. Das sind 2258 oder knapp 1 Prozent mehr als 2019. Allerdings haben noch nicht alle Vermieter ihre Meldescheine abgegeben. ETMG-Geschäftsführer Stefan Borgmann schätzt deshalb, dass sich die Zahl noch auf 2 Prozent erhöhen wird. Bei den Ankünften, also der Anzahl der Urlauber, ist ein Rückgang von 75.835 auf 75.090 (minus 1 Prozent) zu verzeichnen. Die Buchungen der ETMG sind um 6 Prozent, ihr Umsatz um 3 Prozent auf 3,2 Millionen Euro gestiegen.

Wir haben nicht mehr den Druck, immer mehr Touristen nach Eckernförde zu holen, sondern können uns nun auf die Aufenthaltsqualität konzentrieren. Stefan Borgmann

Für Stefan Borgmann ist die Entwicklung keine Überraschung: „Ich rechne schon seit Jahren damit, dass der Aufwärtstrend nachlässt. Irgendwann ist halt alles ausgebucht. Wo sollen denn noch mehr Touristen in Eckernförde unterkommen?“ Die aktuelle Entwicklung spielt ihm in die Karten, denn bei einer Umfrage im Rahmen des neuen Tourismus-Konzeptes haben sich 68 Prozent der Bürger dafür ausgesprochen, dass der Tourismus in Eckernförde weder mehr noch weniger werden, sondern den aktuellen Stand beibehalten soll. „Das ist für uns eine luxuriöse Situation“, so Stefan Borgmann. „Wir haben nicht mehr den Druck, immer mehr Touristen nach Eckernförde zu holen, sondern können uns nun auf die Aufenthaltsqualität konzentrieren. Und davon haben auch die Einwohner etwas. Das ist eine sehr schöne neue Aufgabe.“

Kurpark soll aufgewertet werden

Als Beispiel nennt er die Aufwertung des Kurparks: So könnte die Rasenfläche mehr genutzt werden, indem man Sonnensegel aufstellt, unter denen Liegen stehen und eine Art Telefonzelle mit Bücherregalen statt Telefon. Auch möchte Borgmann in Zusammenarbeit mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung einen Spielplatz für Menschen mit Behinderung einrichten. „Jugendliche hatten sich einen Jugendstrand gewünscht. Daran arbeiten wir auch.“ Nicht zuletzt könnte vielleicht auch ein „Platz der Kinderrechte“ als Projekt des Künstlers Eckhard Kowalke in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund im Kurpark Berücksichtigung finden.

Werbung um Tagesgäste wird zurückgefahren

Mehr Aufenthaltsqualität erfreut aber nicht nur Einheimische und Touristen, sondern auch Tagesgäste. Von denen kommen etwa zwei Millionen pro Jahr nach Eckernförde und tragen erheblich zur angespannten Verkehrs- und Parkplatzsituation bei. Laut neuem Tourismuskonzept gilt es, diesen Tagestourismus nicht weiter zu fördern. Stefan Borgmann macht deshalb weniger Werbung für die Stadt in Schleswig-Holstein, sondern verlegt die Reklame mehr auf Medien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, um statt der Tagestouristen Übernachtungsgäste anzulocken.

