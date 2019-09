förderantrag Gaehtjestrasse bewilligt : Die Promenade soll umgebaut werden

Auf dem Bauausschuss am Montag sollen drei Varianten für den Ausbau der Promenade an der Gaehtjestraße vorgestellt werden.

Eckernförde | Die Politik möchte das kommunale Ehrenamt stärken und folgt einem Antrag des Seniorenbeirates. Auf der Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag im Ratssaal begründete Renate Gorny, Vorsitzende des Seniorenbeirats, den Antrag auf Erhöhung der Entschädigungssätze. „Bislang gibt es teilweise eine verbale Wertschätzung unserer Arbeit“, so Gorny, „darin erschöpft sich das aber auch schon.“ Seit 2008 sind die Entschädigungssätze in Eckernförde nicht angehoben worden. Unterstützung bekam Renate Gorny von Barbara Davy (Die Linke/ stellvertretende Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderung). „36 Euro im Monat für Porto und Telefon und alles reichen für die Vorsitzende nicht aus.“ Beiratsmitglieder, die an Ausschusssitzungen teilnehmen, erhielten überhaupt kein Sitzungsgeld. Bernd Hadewig (FDP) ging noch ein Stück weiter: „Auch wir Politiker sind Ehrenamtler.“ Die Erhöhung solle auch für die Kommunalpolitiker gelten. Für die SPD sprach Frauke Piechatzek sich für eine Anhebung aus. „Unser Ziel sollte es sein, für eine Änderung der kommunalen Entschädigungssätze eine breite Mehrheit in der Ratsversammlung zu finden“, sagte Karin Himstedt (CDU) und erinnerte daran, dass die CDU in der vergangenen Wahlperiode bereits einen Vorschlag gemacht habe.

In der 42. Kalenderwoche (14. bis 20. Oktober) soll das neue Mobiliar für den Ratssaal geliefert werden, das durch die Vergrößerung der Ratsversammlung von 27 auf 41 Mitglieder erforderlich wurde. Die Kosten für 26 neue Tische, Rednerpult, 14 Freischwingerstühle und Technik belaufen sich auf 41.144,97 Euro.

In Bezug auf den Ausbau der Promenade an der Gaehtjestraße hat das Land einen Antrag auf Förderung positiv beantwortet. „Aus städtebaulicher Sicht mit dem Hintergrund der Nooröffnung halten wir das für erforderlich“, so Bürgermeister Jörg Sibbel. Die Stadt darf aus dem Fördertopf für nachhaltige Stadtentwicklung /Stadtwandel auf die Übernahme von 50 Prozent der Kosten in Höhe von 1,23 Millionen Euro (660.000 Euro) hoffen. Vorausgesetzt, dass bis zum 20. September eine vollständige Antragstellung beim Land vorliege, so Sibbel.

Drei Ausbauvarianten werden auf der Sitzung des Bauausschusses am Montag, 9. September, und auf der Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses am 18. September vorgestellt. Die Ratsversammlung am 30. September entscheidet. Ein entsprechender Antrag auf Fristverlängerung soll gestellt werden.