Die Nato und Russland: Verständigung, Kooperationen und Abrüstung

von Gernot Kühl

07. April 2018, 00:00 Uhr

„Greift Russland nach seinem alten Reich?“ fragt die FAZ. „Putin greift nach Europa und Europa schaut zu“, schreibt die Welt. Welche Belege gibt es dafür, dass Putin den alten Einflussbereich der Sowjetunion wieder herstellen will? Als man Putin bei einer seiner großen Fernsehfragestunden unterstellte, er habe die Absicht, in die baltischen Länder und nach Polen einzumarschieren, antwortete er sinngemäß: Ich bin doch nicht verrückt und greife die Nato an.

Dazu sollte man sich einige Größenordnungen bewusst machen. Russland hat 144 Millionen Einwohner, die Nato-Staaten 924 Millionen. Die russische Wirtschaftsleistung betrug 2015 1366 Milliarden US-Dollar, die der Nato-Staaten 35 775 Milliarden. Die Nato-Staaten zusammen gaben 2016 zwölf Mal soviel aus für Rüstung wie Russland (Europa vier Mal soviel). Wer bedroht hier wen?

Russland ist nach der Nato-Osterweiterung weitgehend von der Nato eingekreist, aus Sicherheitsgründen. Kann man nicht auch Russland unterstellen, dass es Sicherheitsinteressen hat bei einer Landgrenze von 22125 Kilometer zu 14 Staaten und aus der strategischen Defensive heraus handelt, fragt Gabriele Krone-Schmalz in ihrem Buch „Eiszeit – Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist“. Sie analysiert die Ursachen, die inzwischen wieder zu einem kalten Krieg geführt haben. Diese seien jedoch nicht, wie uns in den Medien berichtet wird, allein auf den „bösen“ Putin zurückzuführen. Handlungen des Westens würden einfach weggelassen. Der frühere amerikanische Außenminister Henry Kissinger mahnte: Der Westen muss verstehen, dass die Ukraine für Russland nicht ein beliebiges, fremdes Land sein kann, die Ängste der Russen müsse man ernst nehmen, die Ukraine dürfe nie der NATO beitreten. Das war Konsens im Westen, zumal Russland immer wieder betont hat, diese Einflusszone nicht aufzugeben.

Dennoch hat sich 2008 die Nato für die Ukraine geöffnet und die 2014 durch einen Putsch an die Macht gekommene Regierung eine Aufnahme gewünscht. Die Reaktion Russlands war, die Krim völkerrechtswidrig in Besitz zu nehmen. Es konnte niemand überraschen, dass Russland nicht bereit sein würde, seinen Marinestützpunkt Sewastopol der Nato zu überlassen, da dies eine reale Bedrohung des Südens Russlands bedeutet hätte. Als die ukrainische Armee die Anerkennung der neuen Regierung erzwingen wollte, im russisch sprechenden Osten des Landes, kam es zum Bürgerkrieg, in den Russland eingriff.

Den Syrien-Konflikt beschreibt in gleicher Weise wie Krone-Schmalz der Nah-Ost Experte Michael Lüders in seinem Buch „Die den Sturm ernten – Wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte“. Auch hier bekommt man ein völlig anderes Bild, als uns von den Medien vermittelt wird. Das Bündnis Syriens mit Russland (mit der Marinebasis in Tartus) haben die USA bzw. der Westen geglaubt, ignorieren zu können. Sie unterstützten massiv die Aufstände in Syrien mit dem Ziel, Assad zu stürzen, mit der Folge der größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Ohne die Eingriffe von außen hätte Assad die Aufstände mit Hilfe seiner Verbündeten niedergeschlagen, und es wäre wohl für eine Weile Ruhe gewesen.

Die Politik der USA und des Westens im Nahen Osten hat eine Katastrophe nach der anderen ausgelöst im Irak (mit der Folge des IS), Afghanistan und Syrien mit unendlichem, menschlichem Leid und Zerstörung. Mit der Dämonisierung Russlands schafft man sich Argumente nach noch mehr Rüstung. Was wir heute jedoch brauchen, ist Verständigung unter Berücksichtigung der gegenseitigen Interessen, Kooperation statt Restriktionen, Abrüstung statt Aufrüstung. Daran hat Russland mit seiner unbefriedigenden Wirtschaftslage mit Sicherheit Interesse.