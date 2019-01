Nordspinnertreffen in Gettorf : Die Lust am Spinnen

Rund 100 Teilnehmer beim Nordspinnertreffen in Gettorf. Die Männer und Frauen genießen das entspannende Hobby.

von shz.de

15. Januar 2019, 15:26 Uhr

Benita Davidoff (67) aus Lindau ist zufrieden. Gut 100 Spinnerinnen und auch ein paar wenige Spinner hatten in Gettorf wieder ihre Spinnräder aufgestellt und brachten diese ordentlich zum Drehen. Das Nordspinnertreffen in Gettorf hat Tradition. Jedes Jahr in der ersten Januarhälfte treffen sie sich im Gemeindehaus Gettorf und es werden jedes Jahr mehr. Viele Neulinge sind dabei, die erst vor Kurzem einen Spinnkursus absolviert haben.

„Ich organisiere dieses Treffen seit zwölf Jahren. Am Anfang waren wir 40 Leute“, erzählt Benita Davidoff. Das Treffen profitiere nach ihrer Aussage „vom Boom alter Techniken. Bei der Herstellung eines eigenen Kleidungsstückes vom Rohstoff bis zum Endprodukt kommen Nachhaltigkeit und Kreativität zusammen.“ Denn die meisten Spinnerinnen verarbeiten die Wolle dann weiter. Sie stricken, weben, häkeln und filzen. Wer Kleidungsstücke selbst herstellt, lernt sie wieder mehr wertschätzen und läuft nicht den neuesten Modetrends hinterher, um die Kleidung nach einem Jahr wieder in die Tonne zu werfen, meint Benita Davidoff.

Inken Jensen-Klose aus Haale spinnt bereits seit 1994. 1996 kaufte sie sich von der Gage, die sie für einen musikalischen Auftritt bei einem Kirchentag erhalten hatte, die ersten zwei Schafe. Inzwischen hält sie zwölf Tiere. Ihr Pommerscher Rauhwollschafbock hat mit Mädels sehr unterschiedlicher Schafrassen Kreuzungslämmer gezeugt. Das bedeutet auch viele verschiedene Arten und Farbtöne an Schafwolle. Für Inken Jensen-Klose sind Schafhaltung, Spinnen, Stricken und Filzen aber nicht nur Hobby und Teilbroterwerb. Sie hat auch eine Botschaft. Ihr gehe es um Nachhaltigkeit, daher die müsse gerade wieder an Bedeutung gewinnen, davon ist die Erzieherin überzeugt.

Britta Westphal (34) aus Lindau ist zu ersten Mal dabei. Sie hat vor etwa einem Jahr das Spinnen aus ganz pragmatischen Gründen angefangen. „Wir haben Schafe zu Hause und die Wolle war zu wertvoll, um sie wegzuwerfen.“

Petra Köpke (53) aus Gettorf ist zum zweiten Mal dabei. Sie wollte einfach einmal spinnen lernen und belegte vor drei Jahren einen Kursus. Das alte Handwerk war leicht zu erlernen, sagt sie im Rückblick. Da ist sie sich mit Britta Westphal einig. Für sie bedeutet spinnen Ruhe, „fast schon Meditation“. Zwischen den Nordspinnertreffen besucht sie den Spinnkreis in Sehestedt. Frank und Silke Herbs aus Hamburg haben handgefärbte Wolle mit nach Gettorf gebracht, säuregefärbt. Ganz normale Textilfarbe wird von den tierischen Fasern nicht angenommen. Im Spinnalltag sind die Rollen klar getrennt. Ehefrau Silke spinnt und strickt. Ehemann Frank ist zuständig für das Reparieren der Spinnräder.

Dr. Inge Buggenthin ist erstmals dabei. Die inzwischen pensionierte Archäologin aus Niedersachsen spinnt nicht nur in ihrer Freizeit, sondern hat sich früher auch beruflich mit alter Handwerkskunst in der Textilherstellung befasst. Nach Gettorf war sie mit einem kleinen Vortrag angereist, der sich mit heute noch gebräuchlichen Redewendungen beschäftigte, die ihren Ursprung in der Textilherstellung früherer Zeiten hatten, wie z.B. „verhaspeln“ oder „den Faden verlieren“. Fasziniert ist sie von ganz alten qualitativ sehr hochwertigen Stoffen, so etwa dem 1859 gefundenen Thorsberger Prachtmantel aus dem 3. Jahrhundert n.Chr.