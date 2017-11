Erfolgreiche Kripo : „Die Leute müssen mit uns reden“

vergrößern 1 von 3 Foto: dpa 1 von 3

von Arne Peters

erstellt am 04.Nov.2017 | 06:41 Uhr

Eckernförde | Er stieg im Juli mehrfach bei „Janny’s Eis“ in Eckernförde ein und brach Ferienhäuser sowie Wohnwagen in Waabs auf: Die Polizei hat einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der zusammen mit anderen Tatverdächtigen für mehrere Einbruchdiebstähle verantwortlich gemacht wird. Auch konnte die Kriminalpolizei eine Vandalismus-Serie aufklären, bei der sechs Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren im vergangenen Sommer im Bereich Diestelkamp, Parkplatz Grüner Weg und Güterbahnhof parkende Autos beschädigt haben. Die Jugendlichen liefen zum Beispiel über die Motorhaube, zerkratzten den Lack und brachen Mercedes-Sterne ab. „Wir haben gerichtsverwertbare Beweise für etwa 30 Beschädigungen“, sagt Andreas Dahmer, Leiter des Sachgebiets II bei der Eckernförder Kriminalpolizei, in das Einbrüche, Raub und auch Drogendelikte fallen. „Es können aber auch noch mehr sein.“

Dass der Fall so schnell aufgeklärt werden konnte, liegt neben der Ermittlungsarbeit der Kripo auch daran, dass sich so viele Menschen gemeldet und Anzeige erstattet haben. „Viele Geschädigte mögen denken, dass das nichts bringt“, so Dahmer. „Doch auch solche Kleinigkeiten geben uns die Möglichkeit der Identifikation.“ In diesem Fall konnten zum Beispiel Schuhabdrücke auf den Motorhauben festgestellt werden, die weiterhalfen. „Wir wollen deutlich machen: Solche Delikte sind häufig, und wir gehen ihnen nach. Aber wir benötigen die Informationen der Betroffenen.“

In einem anderen Fall hat unter anderem eine DNA-Analyse zum Erfolg geführt: So hat es schon im Dezember 2016 eine Serie von Sachbeschädigungen und Einbrüchen in Pkw gegeben. Der Abgleich der gefundenen DNA-Spuren legte schließlich nahe, dass die Tatverdächtigen auch für einen Autoaufbruch 2015 in Kosel und einen Wohnwagenaufbruch 2016 in Eckernförde verantwortlich sind. Und dieser Wohnwagenaufbruch ist einer Serie von mindestens zehn Taten zuzuordnen. Verdächtigt werden nun zwei Personen im Alter von 21 und 22 Jahren.

Die Kriminalpolizei zeigt sich also erfolgreich in diesem Jahr, aber: „Die Leute müssen mit uns reden“, so der stellvertretende Dienststellenleiter Robert Biesel. „Die Kommunikation mit der Polizei ist das A und O. Deshalb sollte sich auch jeder bei einem abgetretenen Außenspiegel melden. Jeder Hinweis kann wichtig sein.“ Das ist mittlerweile sogar online per Smartphone möglich. Auf der Seite www.schleswig-holstein.de kommt man über „Landesregierung“, „Alle Landesbehörden“ und „Landespolizei“ auf ein selbsterklärendes Anzeigenformular. Auch Hinweise auf Straftaten können hier gegeben werden. Sie laufen zentral in Kiel ein und werden an die zuständigen Behörden vor Ort weitergeleitet.

Die Aufklärungsquote bei einfachen Diebstählen lag bei der Kripo Eckernförde im Jahr 2016 bei 45 Prozent. Andreas Dahmer: „Man kann also sagen, dass wir eine Fiffty-Fiffty-Chance haben. Und die wird besser, je mehr Geschädigte sich melden.“