Habyer Hausmusik : Die Künstler im eigenen Wohnzimmer

Rund 20 Besucher beim Wohnzimmerkonzert mit der Australierin und Wahl-Berlinerin Emaline Delapaix

von Achim Messerschmidt

21. April 2018, 06:50 Uhr

Haby | Musiker Kay Kankowsi und seine Frau Martina wollten einfach mal raus. Daher nahmen sie sich Zeit für ein Sabbatjahr. Über Amsterdam fuhren sie nach England und lernten dort Land und Leute kennen, später ging es mit einem Schiff weiter in die USA. Die Begegnung mit den vielen unterschiedlichen Menschen vermissen sie, daher haben sie im Vorjahr die Reihe „Habyer Hausmusik“ ins Leben gerufen. „Jetzt holen wir uns die Menschen einfach zu uns nach Hause“, freut sich Kankowski.

An jedem dritten Mittwoch im Monat findet die Habyer Hausmusik im Wohnzimmer statt. Freunde und auch neue Leute fühlen sich herzlich eingeladen. Da sich im Vorjahr überwiegend männliche Musiker für ein Konzert angemeldet haben, heißt es in diesem Jahr „Women Only“.

In dieser Woche war die australische Sängerin und Songwriterin Emaline Delapaix mit ihrem Partner und Musikerkollegen Lukas Creswell-Rost aus England zu Gast. Beide leben derzeit in Berlin. Emalines Musik hat skandinavische Einflüsse aus dem Bereich Folk, aber auch Pop. Sie betrat eine ganz eigene Klangwelt. Mit zarter, aber klarer und deutlicher Stimme sang sie Liebeslieder über British Columbia oder England. Orte, die sie erlebt hat, und deren Eindrücke und ihre Sehnsucht danach spielten sich darin wider.

Begleitet wurde sie von Lukas an der E-Gitarre und Zither. Gemeinsam tauchten sie in die skandinavische Kälte und Klarheit ein und brachten auf melancholische Weise Wärme in die Herzen der Zuhörer. „Like A Hurricane“ von Neil Young interpretierte Emaline auf eigene Art und Weise. Sie spielte Klavier und Gitarre oder schlicht a capella. Das Publikum saß bei all der Zartheit wie gebannt da und lauschte ihrer Stimme. In das Konzert stimmte Kay Kankowski mit den Liedern „Dieses Lied ist für Euch“ und „Wie viel Zeit bleibt“ ein.

Das nächste Konzert findet am „Drittwoch“, 16. Mai, statt.