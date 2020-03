Amphibienzug Eckernförde : Die Kröten sind wieder auf Wanderschaft

Der Nabu Eckernförde bittet die Autofahrer besonders auf der L 26 Richtung Eimersee um erhöhte Aufmerksamkeit.

Eckernförde | Mit steigenden Tagestemperaturen beginnt auch wieder der Amphibienzug, informiert Jürgen Schmidt vom Nabu Eckernförde. Die Kröten machen sich auf den Weg zu den Laichgewässern. So auch an der L 26 (Bundeswehrstraße) im Nordosten der Stadt in Richtung Eimersee. Ende März/Anfang April folgen dann die Gras-, Teich- und Moorfrösche, ab und zu einige Laubfrösche und Teichmolche. Seit 2013 befindet sich beiderseits der L 26 die stationäre Amphibienleitanlage des Nabu. Damit sind die Hauptzug-Richtungen der Erdkröten abgedeckt. Trotzdem gibt es südlich und nördlich der Leitanlage immer noch zahlreiche Straßenopfer. Nutzer der L 26 zwischen Marinestützpunkt und dem Kreisel L26/ Riesebyer Straße werden gebeten, die Hinweisschilder auf den Krötenzug zu beachten.