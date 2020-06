Die Kloschüssel als Restmülltonne

Klärwärter Hermann Martens hat zunehmend Probleme mit Fremdstoffen in der Goosefelder Ortskläranlage

von Stefan Gerken

18. Juni 2020, 10:21 Uhr

Goosefeld | Dass Tatort und Fundort nicht immer identisch sind, gilt für manche Krimis, aber auch für die Goosefelder Ortskläranlage. Denn es sind Kunststoffe aus Haushalten der Gemeinde, die über die Kloschüssel entsorgt werden und sich im ersten Klärbecken, dem sogenannten Faulteich, als eklig anzusehender grauschleimiger Teppich auf der Wasseroberfläche sammeln. Für Hermann Martens, der als Rentner die Kläranlage der Gemeinde pflegt und betreut, ist dieser Zustand „ein ständiges Ärgernis, zumal diese Einleitungen nicht abbaubar sind“.

Dabei könnten die Goosefelder stolz sein auf ihre biologische Ortskläranlage. Ihre Abwässer fließen ein paar Hundert Meter über ein Rohrsystem mit Gefälle erst in den Faulteich und dann jeweils über ein Wehr in drei aufeinander folgende Klärteiche. Vornehmlich die Ost- und Westwinde bringen Sauerstoff in das Wasser und sorgen mit dem Uferbewuchs für den steten Klärprozess.

Früher wurde das geklärte Abwasser abschließend in die Au eingeleitet. Im Jahr 2001 wurde mittels eines 2750 Quadratmeter großen schilfbewachsenen Bodenfilters eine weitere Endstufe errichtet und damit die Reinigungsleistung der Anlage erhöht.

Für den Laien ist auf den ersten Blick nicht erkennbar, welche Kunststoffe im Faulbecken wabern. Hermann Martens kann da aufklären: „Es sind überwiegend Hygieneartikel wie Damenbinden, Tampons, Slipeinlagen, Kondome, Feuchtpapiere oder auch Halterungen von WC-Duftspülern“. Runtergespült aus Unwissenheit? Aus Bequemlichkeit? Oder doch aus Ignoranz? Da die Kunststoffe im Wasser nicht abbaubar sind, muss Hermann Martens den Unrat mit einem Kescher herausfischen und dann in Behältern trocknen lassen. Anschließend geht die Masse als Sondermüll in die Entsorgung. Dass dieser Mehraufwand sich auf den jährlichen Abwasserpreis beim Endverbraucher auswirkt, steht außer Frage. Die Problemlösung ist so schlicht wie einfach. Hermann Martens: „Schon bei meinen Eltern stand immer ein Eimer für so was“. Hygieneartikel also umweltgerecht im Müll entsorgen, das spart sogar Gebühren ein.