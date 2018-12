Eine institution geht : „Die Kinder standen immer im Mittelpunkt“

Die langjährige Kita-Leiterin Ingrid Schössler ist im Rahmen des Eltern-Krippenspiels verabschiedet worden.

von Tara Gottmann

26. Dezember 2018, 16:52 Uhr

Nach 37 Jahren im Dienst wurde am vierten Adventssonntag Ingrid Schössler in den Ruhestand verabschiedet. Sie hatte am 1. August 1989 als Erzieherin in der evangelischen Kindertagesstätte angefangen, wurde dann Gruppenleiterin und kurze Zeit später bereits Leiterin der Einrichtung. Und da Schössler zusammen mit ihrer jetzigen Nachfolgerin als Leiterin, Cristina Gehrts, die Idee hatte, das Krippenspiel auch einmal von den Eltern statt immer nur von den Kindern aufführen zu lassen, wurde dies zum Rahmen für ihre Verabschiedung genommen.

Seit dem Jahr 1999 führen inzwischen die Eltern das Stück für ihre Kinder an jedem vierten Advent auf. Die St.-Jürgen-Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Groß und Klein waren gekommen, um ihre Kindergartenleiterin gebührend in den Ruhestand zu verabschieden. „Generationen von Kindern hast du begleitet und gefördert. Der Kindergarten hat deutlich deine Prägung erfahren“, betonte Pastorin Christa Loose-Stolten. „Die Kinder standen immer im Mittelpunkt.“

Loose-Stolten erklärte auch, dass Schössler an den Kindern ihre Spontaneität und Ehrlichkeit schätze. So habe sie bei Einstellungen von neuen Mitarbeitern nur zweitrangig auf deren Zeugnisse geachtet: Wichtiger war, wie die Kinder auf die jeweilige Person zugingen. Über die Jahre entstanden wertvolle Erinnerungen. „Eins war immer klar: Du bist die Chefin. Und alle standen dahinter.“ Ingrid Schössler habe wesentlich dazu beigetragen, dass sich die Kindertagesstätten und die Krippe in Gettorf so entwickelt haben, wie sie heute sind. Auch die Kinderkirche wurde zusammen mit Schössler entwickelt.

Aus gesundheitlichen Gründen war Schössler seit einiger Zeit nicht mehr im Dienst. Seitdem leitete Cristina Gehrts die Einrichtungen kommissarisch. „Ingrid arbeitete Cristina gut ein. Es folgte ein nahtloser Übergang“, erläutert die Pastorin. Und da Schössler in all den Jahren immer den Rückhalt und die Unterstützung von zu Hause hatte, wurde auch an ihren Mann gedacht: Als Abschiedsgeschenk bekommen beide einen gemeinsamen Wellnessurlaub.