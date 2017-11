Die hohe Kunst des Fachwerk-Baus

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Städte und Dörfer in Deutschland waren und sind vielfach von Fachwerk geprägt. Zimmerleute bauten aus Balken ein Gerüst auf, das Maurer mit Flechtwerk und Lehm, ab 1860 vielfach auch mit Backsteinen füllten. Die Belastbarkeit solcher Hauswände führte zu einheitlichen Maßen bei Fenstern, Türen, Fluren oder Treppen – Stuben und Kammern erscheinen heute wie genormt. Sogar der Aufbau eines historischen Wandbettes war weniger von der Größe der Bewohner abhängig als von den verfügbaren Hölzern und ihrer Tragfähigkeit.

In Eckernförde gab es im 17. 18. und 19. Jahrhundert viele Straßen mit Fachwerkhäusern. Vor allem die Wirtschaftsbauten – Stall, Scheune, Laden, Werkstatt, Speicher, Backhaus - gehörten zur Fachwerk-Architektur. Es gibt ein sehr anschauliches Bilddokument hierzu: Als 1872 eine Sturmflut den östlichen Teil Eckernfördes stark zerstörte, machte der Fotograf Peter Wilhelm Hansen Fotos, die von einem (noch unbekannten) Mitarbeiter der „Illustrierten Zeitung“ für deren Ausgabe vom 1. Dezember 1872 gezeichnet wurden - das Bild eines völlig zerstörten Stadtviertels macht zugleich deutlich, wie viele Fachwerkbauten es zu diesem Zeitpunkt noch gab.

Eines der ältesten Fachwerkhäuser in Eckernförde ist das Haus Taterberg 2. Erhalten haben sich Balkengefüge verschiedener Dicke, verbunden mit Zapfen und Zapfenlöchern und ausgefüllt mit Backsteinen. Attraktiv ist ein Standerker (Utlucht) mit fünf Fenstern, dessen Grundmauer jedoch bereits verändert wurde. Konrad Bedal, einer der besten Kenner historischer Fachwerkarchitektur in Deutschland, sagt zu weiteren Details: „Interessant erscheint mir die gekehlte,’diamantene’ Knagge rechts der Tür. Diese abgekantete Form ist gerade in Schleswig-Holstein seit dem späten 16. Jahrhundert verbreitet. Man könnte daher auf eine Bauzeit um 1600 schließen.“

Auf der leichten Anhöhe über der Berliner Straße (Nr. 56) steht eines der schönsten Fachwerkbauten Eckernfördes. Seine Architektur mit rostrot gestrichenem Gefüge und weiß verputzten Gefachen könnte dem „Schweizer Stil“ zugerechnet werden. Dieser Begriff bezieht sich auf Häuser zwischen 1890 und 1930 vornehmlich in Süddeutschland. Schmückende Elemente am Beispiel in der Berliner Straße sind stark gebogene Ständer und ein ebenfalls „geschwungener“ Balkon mit kunstvoll gesägten Brettern. Die Villa hat sich in verschiedenen Details bis heute gut erhalten, lediglich im Eingangsbereich erscheinen neue Formen und Materialien.