Imland-Klinik : Die größte Investition seit Jahrzehnten

Eckernförde | Die Imland-Klinik steht vor der größten Investition in der Geschichte des Krankenhauses. Der Aufsichtsrat hat am Dienstag beschlossen, für 26 Millionen Euro ein neues Operationszentrum am Rendsburger Standort zu bauen. In Eckernförde wird zudem für eine Million Euro eine geriatrische Abteilung mit zwölf Plätzen eingerichtet, in Rendsburg ist der Neubau der Krankenpflegeschule mit 150 Ausbildungsplätzen vorgesehen (4,5 Millionen Euro). Während beide Projekte zu 100 Prozent vom Land finanziert werden, übernimmt beim Neubau des Operationszentrum das Land den Löwenanteil von 16 Millionen Euro, Imland muss zehn Millionen aufbringen. Dies wird dadurch möglich, dass der Konsolidierungskurs offenbar Früchte trägt. Nach vier verlustreichen Jahren will Imland für 2017 wieder schwarze Zahlen schreiben. Geschäftsführer Dr. Hans-Markus Johannsen: „Wir streben ein ausgeglichenes Ergebnis an.“

Im Frühjahr 2018 soll der Spatenstich für das OP-Zentrum erfolgen, die Einweihung ist für 2022 vorgesehen. Der Anbau wird mit einer Sterilisation und Instrumentenlagerung ausgestattet. Besonders wichtig ist den Planern ein rund um die Uhr besetzter Aufwachraum mit 24 Plätzen. Bisher stehen nur acht Plätze zur Verfügung.

An beiden Klinikstandorten will Imland zudem die Parkplatzsituation verbessern. Hierzu gibt es noch keine konkreten Pläne. In Rendsburg denkt man darüber nach, das jetzige Klinik-Parkhaus um 350 Plätze zu erweitern. In Eckernförde hingegen dürfte es darauf hinauslaufen, Parkgebühren einzuführen, wie sie in Rendsburg bereits üblich sind. Johannsen: „Derzeit haben wir in Eckernförde sehr viele Fremdparker.“

Das neue OP-Zentrum soll nachhaltig dazu beitragen, die wirtschaftliche Erholung des Unternehmens weiter zu stärken. Die Durststrecke hatte 2013 begonnen, als Imland zur Jahresmitte einen Verlust von einer halben Million Euro prognostizierte. 2014 waren es bereits 1,9 Millionen, 2015 sogar 2,9 Millionen Euro. Ineffiziente Prozesse innerhalb des Hauses und verlustreiche Einrichtungen wie die Imland-Seniorenhäuser sorgten für tiefrote Zahlen.

2015 schlug der neue Geschäftsführer Johannsen nach seinem Amtsantritt einen Konsolidierungskurs ein. Sämtliche Abteilungen wurden unter die Lupe genommen, Abläufe verändert, neue Fachbereiche wie die Neurochirurgie aufgenommen. In der Folge stiegen die Patientenzahlen (siehe Info-Kasten), die Verluste sanken – 2016 um zwei Millionen Euro auf 900 000 Euro. Der Verkauf der Seniorenheime, deren Defizit zuletzt eine Million Euro betrug, und weitere Organisationsverbesserungen sollen Imland in diesem Jahr in die Gewinnzone bringen. Damit einher geht ein höherer Umsatz. 2015 lag er bei 174 Millionen Euro, 2016 bei 184 Millionen, 2017 werden 190 Millionen erwartet.

Aufsichtsratsvorsitzender Thorsten Schulz stellt seinem Geschäftsführer ein gutes Zeugnis aus: „Mit dieser Entwicklung können wir zufrieden sein.“ Nur mit zeitgerechter Ausstattung und attraktiven Arbeitsplätzen könne man die Medizin bieten, die die Patienten erwarten. Die Mitarbeiterzahl wurde erhöht. Johannsen: „Wir freuen uns, dass es uns trotz zunehmenden Fachkräftemangels gelungen ist, die wachsende Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen.“

In Eckernförde haben zwei Abteilungen wieder eine eigenständige Leitung erhalten: Dr. Carsten Joachim ist zuständig für die Innere Medizin, die kaufmännische Leitung liegt in den Händen von Dr. Wolf Steinborn.

Patientenzahlen steigen:

Die Imland-Häuser in Rendsburg und Eckernförde haben 2016 im stationären somatischen Bereich 33750 Patienten behandelt. Das sind 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Hinzu kommen 1600 Patienten der stationären Psychiatrie. Ein deutliches Wachstum verzeichnen das Gelenkzentrum und die Geburtshilfe in Eckernförde sowie die Neurologie und die neue Neurochirurgie in Rendsburg. Ebenfalls eine Steigerung gibt es bei den ambulanten Behandlungen. Vor allem die Krebstherapie am Standort Rendsburg sticht hier hervor. Insgesamt wurden in der Stadt am Kanal 10700 Krebspatienten ambulant behandelt – fünf Prozent mehr als 2015.

Mit dem Plus an Arbeit stieg die Zahl der Beschäftigten. 52 zusätzliche Stellen wurden geschaffen, davon 18 im Bereich der Pflege. Für Imland arbeiten in Rendsburg und Eckernförde mehr als 2000 Menschen. Ihre Arbeitskraft verteilt sich auf 1491 Vollzeitplanstellen.

von Dirk Jennert

erstellt am 22.Jun.2017 | 05:48 Uhr