Projekt Klang-Kanal : Die Geräusche des Nord-Ostsee-Kanals

Die Anwohner des NOK sind aufgerufen, ihren Lieblingsklang oder ein Geräusch, mit dem sie etwas verbinden, einzureichen.

von Torsten Peters

08. Juli 2020, 17:09 Uhr

Dänischer Wohld | Der Nord-Ostsee-Kanal feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Die großen Festlichkeiten wurden aufgrund von Corona alle abgesagt. Es gibt aber ein Projekt, das mit Ausnahme kleiner Anschaffungen zu 100 Prozent vom Bundesprogramm für ländliche Entwicklung (Bule) finanziert wird. Es heißt Klangkanal und beschäftigt sich mit den Geräuschen rund um den Nord-Ostsee-Kanal (NOK).

Im Jahr 2018 unternahm die Hamburger Autorin und Regisseurin Daniela Herzberg, die Features und Radiohörspiele produziert, mit einem Musiklehrer aus Rendsburg einen Spaziergang am NOK. Sie unterhielten sich darüber, wie man den Menschen denn das Komponieren beibringen könne.

Dabei fiel Herzberg auf, dass die künstliche Wasserstraße so aussieht wie eine Tonspur

So war der Gedanke geboren, aus den Geräuschen rund um den Kanal ein Projekt zu starten, mit dem die verschiedenen Klänge kreativ miteinander kombiniert werden können. Seitdem nimmt Herzberg mit einem professionellen Mikrofon die verschiedenen Geräusche rund um den Kanal auf. Diese reichen vom Möwengeschrei über vorbeifahrende Schiffe, den Motorraum der Fähren, die Schleusen bis zum Plätschern des Wassers, wenn dieses an das Ufer schwappt.

Diese Geräusche hat sie auch auf der Projekthomepage www.klang-kanal.de veröffentlicht. Auf verschiedenen Workshops mit professionellen Musikern können die Teilnehmer mit den vorhandenen Geräuschen experimentieren. „Gerade Kinder finden das toll“, sagt Herzberg, weshalb die Kurse mitunter auch mit Schulklassen stattfinden. „Wir hatten für Mai einen Workshop mit der Schule am Noor (Förderzentrum für geistige Entwicklung) in Eckernförde geplant“, berichtet Herzberg. „Wir hoffen, dass er nun nach den Sommerferien stattfinden kann.“

Obwohl schon gut gefüllt, ist die Geräuschbibliothek noch nicht voll

„Ich werde sicherlich noch drei oder vier Tage auf Geräuschejagd gehen“, sagt sie. Aufnehmen möchte sie unter anderem noch die Gänse am Ufer und die Schiffstyphone (Signalhörner).

NOK-Bewohner zum Mitmachen eingeladen

Neben den Kursen gibt es aber noch zwei weitere Projekte. Eines richtet sich an die Anwohner des NOK. Hierbei geht es darum, ob jemand ein Lieblingsgeräusch hat oder eins, mit dem er bestimmte Erinnerungen verbindet. Der neun aktive Mitglieder zählende Verein Kunstschlepper stellt im Rahmen des Projekts Klangkanal 24 Menschen am Nord-Ostsee-Kanal und deren Lieblingsgeräusche vor.

Neun Kompositionsaufträge

In einem zweiten Projekt vergibt Kunstschlepper neun Kompositionsaufträge an (semi-)professionelle Musiker. Diese sollen Soundcollagen, Kompositionen oder Songs, in denen Geräusche des Nord-Ostsee-Kanals auftauchen, kreieren. Willkommen sind unterschiedlichste Ideen, etwa Soundscapes, Duos von Kanalgeräuschen und Instrumenten, Rap zu Maschinenrhythmen oder Kompositionen in der Tradition der elektronischen Musik.

Kontakt entweder unter Tel. 04340-7809113 (Verein Kunstschlepper) oder per Mail an info@klang-kanal.de. Der Einsendeschluss wurde auf Grund von Corona bis Ende Juli verlängert. Die Auswahl erfolgt anhand der eingereichten Ideenskizzen bis zum 15. August. Die Teilnehmer werden bis zum 31. August benachrichtigt, ob sie einen Auftrag erhalten haben. Das fertige Stück kann bis zum 30. September als wav-Datei eingesendet werden. Als Honorar gibt es 500 Euro. Die neun Siegerprojekte werden dann auf eine CD gebrannt und veröffentlicht. Weiterführende Informationen gibt es auf der Internetseite www.klang-kanal.de.