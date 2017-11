Amtsausschuss Hüttener Berge : Die ganze Region in einer App

vergrößern 1 von 4 Foto: dpa 1 von 4





von Achim Messerschmidt

erstellt am 22.Nov.2017 | 06:27 Uhr

Die Breitbandversorgung in Schleswig-Holstein hat Fahrt aufgenommen. Regionale Initiativen, Fördermittel des Bundes und des Landes beschleunigen die Versorgung mit Glasfasernetzen und schnellem Internet. Damit ist der Anfang der Digitalisierung ländlicher Räume gemacht. Die Digitalisierung wird aber allzu häufig auf den Ausbau eines Breitband-Netzes reduziert. Dabei eröffnen sich mit zunehmenden Bandbreiten viele Möglichkeiten, die Infrastruktur auf dem Land mittel- und langfristig zu verbessern.

Profitieren will auch das Amt Hüttener Berge und hat sich daher eine digitale Agenda auf die Fahnen geschrieben. Worum es genau geht und wie weit man schon ist, darüber berichteten auf der Amtsausschusssitzung am Montagabend in Borgstedt Amtsdirektor Andreas Betz und Thomas Höhn vom begleitenden Unternehmen Höhn Consulting.

Kooperationspartner ist das Fraunhofer Institut, das die Vernetzung der Bürger durch digitale Technik im Sinne einer modernen Nachbarschaftshilfe voranbringen will. Mit den Apps des Fraunhofer Instituts können sich Bürger miteinander vernetzen. Im Einsatz sind bereits die Bausteine „BestellBar“, „LieferBar“ und „TauschBar“. Über diese App können Bürger Dienstleistungen anbieten, nachfragen oder auch tauschen sowie bei regionalen Händlern online einkaufen. Das Amt Hüttener Berge will nun eine weitere Funktion, die „FahrBar“, entwickeln lassen und in die App einbinden. Hier sollen die vorhandenen Mobilitätsangebote, wie „Hüttis Marktbus“, die Mitfahrerbänke, das Sehestedter e-Car, private Fahrservices und auch die Daten des ÖPNV zusammenlaufen. Thomas Höhn bezeichnete dies als die „Lego-Strategie“. Die digitalen Angebote würden kombinierbar sein, auf einer einheitlichen Technologie basieren und einheitlich in der Bedienung sein.

Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 250 000 Euro. Gefördert wird das Projekt mit 80 Prozent, verbleibt ein Eigenanteil für das Amt von etwa 50 000 Euro.

Thomas Höhn betonte, dass es bei der Erarbeitung einer digitalen Agenda auf eine sorgfältige Abstimmung der digitalen Lösungen mit den Akteuren vor Ort ankomme. „Maßgeschneidert müssen die Lösungen sein“, betonte er. Fehle die Identifikation mit den digitalen Angeboten, bleibe auch der Nutzen aus. Daher setzt das Amt auf eine Einbindung der Menschen vor Ort. Ihre Arbeit aufgenommen haben bereits so genannte Fokusgruppen, zehn Stück an der Zahl. Ihnen gehören „Kenner“ an, die mit den Bedürfnissen in der Region vertraut sind. Dabei geht es neben der Mobilität unter anderem auch um Gesundheit, also telemedizinische Diagnose- und Therapielösungen, um das Thema Bildung, Tourismus, Kultur oder auch Verwaltung. So erfasse die Digitalisierung alle Lebensbereiche, sagte Höhn. Zudem würden die Angebote vorhandene Infrastrukturdefizite der Region verringern und Standortvorteile stärken.

