Green Screen: Fünf Tage 300 Filme gesichtet : Die Favoriten stehen heute fest

Die Nominierungsjury des 12. Internationalen Naturfilmfestivals legt heute die Liste mit drei Beiträgen pro Kategorie vor. Die Ergebnisse werden im Mai veröffentlicht.

140 Tage sind es noch bis zum Start des Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen (12. bis 16. September). Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für die zwölfte Auflage des mittlerweile größten Festivals seiner Art bundesweit auf Hochtouren, das unter dem Motto „Artensterben und Biodiversität“ steht. In diesem Jahr bricht Green Screen schon jetzt Rekorde: 309 Filme aus 71 Ländern wurden eingereicht – 220 sind Langfilme, dauern also mindestens 45 Minuten. „Wir haben so viele Langfilme wie noch nie“, sagt Pressesprecher Michael van Bürk. Und diese wollen alle von der Nominierungsjury, die unter der bewährten Leitung von Michael Packschies (oberster Naturschützer in Eckernförde) steht, gesichtet und bewertet werden.

Vom 20. April bis heute ist es Aufgabe der fünfköpfigen, hochkarätig besetzten Jury, unter den Beiträgen jeweils drei Filme für insgesamt zwölf Kategorien zu benennen. Jedes Mitglied hatte bereits im Vorfeld zu Hause 40 Filme anzuschauen und zu bewerten, um diese in der Runde in komprimierter Form vorzustellen. Die Fensterscheiben in dem rund 25 Quadratmeter großen Raum im Stadthotel sind abgedunkelt, seit Freitag werden täglich zehn Stunden Filmmaterial angeschaut, etwa 75 Filme pro Tag. Für jeden Film sind rund zehn Minuten vorgesehen.

„Es gibt immer wieder neue Ansätze, die einen überraschen“, sagt Jurymitglied Melanie Haft (Produzentin und Produktionsleiterin bei Nautilusfilm), so gehe der Trend der Filmemacher dahin, gesprochene Texte zurückzunehmen. „Ein Beitrag kommt ohne Sprecher aus, nur am Anfang und am Ende sind Comicteile“ , verrät Haft. In diesem Jahr legten viele Beiträge den Themenschwerpunkt auf Großkatzen, Afrika und Wald, so die 40-Jährige, selbst Green Screen-Preisträgerin. Ohne aufwändige Technik wie Zeitraffer und Slowmotion werde kein Naturfilm mehr gedreht, so Ulf Marquardt (Autor für Wissenschaftssendungen und Magazinbeiträge für ARD, ZDF und Arte, Regisseur, Unterwasserkameramann und Produzent), „kein Film kommt mehr ohne Drohnenaufnahmen aus.“ Vor elf Jahren zu Beginn des Festivals habe es Drohnen noch gar nicht gegeben. Und doch sei es immer noch die Geschichte, die erzählt werden muss und die die Zuschauer berühren muss, erklärt Sonka Terfehr (Videoredakteurin bei Greenpeace), „die Technik steht immer im Dienste der Geschichte. Sie ist es, die am Ende zählt.“ Es sei immer wieder erstaunlich, „dass es jedes Jahr echte Perlen unter den Einreichungen gibt“, sagt Udo Zimmermann (ehemaliger Leiter der Redaktion „Tiere und Natur“ des Bayrischen Rundfunks und Leiter der ARD-Reihe „Zuflucht Wildnis“), ein echter Green Screen–Kenner, der seit den Anfängen dabei ist.

Das Filmfestival in Eckernförde sei eine gute Plattform für Langfilme, die im Fernsehen aufgrund der Formatvorgabe (45 Minuten in Deutschland, 52 Minuten bei der BBC in England) nicht gezeigt würden, so Marquardt. So seien unter den diesjährigen Einreichungen einige Filme, die mit 85 bis 100 Minuten Spielfilmlänge aufweisen. Heute legt die Jury dem Festivalvorstand von Green Screen die Liste mit den Nominierungen vor – im Mai werden die Ergebnisse bekannt gegeben.