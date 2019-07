Modelleisenbahnanlage Eckernförde : Die Eisenbahn im Museum rollt wieder

Am Sonntag, 7. Juli, führt der Verein Treff Eckernförder Eisenbahnfreunde (TEE) die historische Bahn im Museum vor.

eckernförde | Die kleine Rosa ist starbereit zur Fahrt von Eckernförde nach Kappeln. Der Treff Eckernförder Eisenbahnfreunde (TEE) führt am Sonntag, 7. Juli, von 13 Uhr bis 16.30 Uhr wieder die historische Modelleisenbahnanlage Eckernförde 1951 im Eckernförder Museum, Rathausmarkt 8, vor. Mit viel Stil und in penibler Detailarbeit ist in jahrelanger Handarbeit diese historische Modelleisenbahn-Anlage entstanden und wird laufend aktualisiert. Doch nicht nur Eisenbahnfreunde werden auf der Modellanlage Interessantes entdecken. Besucher, welche sich auch für die Stadtgeschichte begeistern, können sich an den historischen Gebäuden der 1950er Jahre erfreuen, beispielsweise an dem alten Gaswerk mit dem runden Gasometer, der alten Gaststätte „Patzenhofer“, der Mühle Rau oder dem Speicher von Siemsen am Hafen, dem Kaiserlichen Bahnhof, der auch 1973 als Kulisse für den Film Bauern, Bonzen und Bomben diente. Um auf weiteren Segmenten den Nachbau der 1958 eingestellten Kreisbahnstrecke Eckernförde nach Kappeln finanzieren zu können, ist man auf die Großzügigkeit von Sponsoren und jeden Besucher im Museum angewiesen. Zu dem Eintrittsgeld im Museum kommt noch 1 Euro zusätzlich für die Vereinskasse des TEE.

Mehr Informationen unter www.tee-verein.de