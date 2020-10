Kunstprojekt „Walfahrt“ : Die Eckernförder Künstlerin Eike Eschholz hat den Rat Europäischer Großmütter eingeladen

Im Oktober 2021 findet auf Carlshöhe der Kongress „Walfahrt“ statt. Für die Veranstaltung werden noch Helfer gesucht.

Eckernförde | 25 Frauen des Council of the European Grandmothers (Rat Europäischer Großmütter) besuchen im Oktober 2021 das Kulturzentrum Carlshöhe 47 in Eckernförde. Die Großmütter aus Belgien, Dänemark, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Litauen, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien und Deutschland sind Gäste auf dem Kongress „Walfahrt – Frieden durch Begegnung europäischer Kulturen“.

Die Großmütter kommen aus 14 Ländern

Es sind besondere Frauen, die erwartet werden. Jede ist mit ihrem Land sehr verbunden und tritt für Gerechtigkeit, Friede, Solidarität, Freiheit und Menschenwürde ein. Ihr gemeinsames Ziel: Wandel der Menschen im Umgang mit dem Planeten und mit der Menschheit selbst.

Eike Eschholz besuchte 13 Frauen

Die Eckernförder Künstlerin Eike Eschholz ist seit 2016 innerhalb ihres sozialen Kunstprojekts „Walfahrt“ in 13 Länder gereist und hat die Großmütter besucht. Auf der Suche nach ihren indigenen Wurzeln, landesspezifischen Werten ihrer Länder war ihr Ziel die Erfassung hoher ethischer Werte in der jeweiligen Gesellschaft, Wertschätzung und Würdigung der Alten sowie Schaffung positiver Leitbilder für alte und junge Menschen.

Ich möchte dein Land mit deinen Augen und deinem Herzen sehen. Eike Eschholz

„Ich bin überall positiv aufgenommen worden“, sagt Eike Eschholz (64). Ihr Anliegen: „Ich möchte dein Land mit deinen Augen und deinem Herzen sehen.“ Vier Fragen hat das NaKu-Mitglied (Verein Natur & Kultur auf Carlshöhe) gestellt: 1. Wer bist du? 2. Was tust du? 3. Wo bist du? 4. Was sagst du? Die Antworten hat sie künstlerisch in Bildern verarbeitet.

Ihre dritte Reise führte nach Island zu Monika Abendroth

So führte die dritte Reise die Eckernförderin nach Island zu Monika Abendroth. Entstanden sind die Bilder 1. „Das Heilige Sein“ (Skapandi Vera), 2. „Das Heilige Tun“ (Das Angebot), 3. „Der Heilige Platz“ (Bucht der Göttin), 4. „Das Heilige Wort“ (Regenbogen). Auf diese Art sind weitere zwölf kleine Hefte unter der Überschrift „Walfahrt“ enstanden.

Ist dann Frieden? Eike Eschholz

Eike Eschholz hat eine Vision: „Was geschieht, wenn der Mensch mit den uralten Wurzeln seines Landes und seiner Ahnen verbunden ist? Was geschieht, wenn der Mensch seine weiblichen und männlichen Aspekte in sich gleichwertig entwickelt hat und die daraus resultierenden Kräfte zum Wohl für sich, seine Mitmenschen und für sein Land nutzen kann? Ist dann Frieden?“

2016 nahm Eike Eschholz an einem Treffen des Council of European Grandmothers teil

Auf der Suche nach Orientierung hat die Wahl-Eckernförderin 2016 an dem zweiten Treffen des Council of European Grandmothers teilgenommen. In dem Moment wurde ihr klar: „Das will ich auch.“ Zuerst fiel die Entscheidung für ihr soziales Kunstprojekt „Walfahrten“. Dann hatte sie die Idee, den Rat Europäischer Großmütter nach Eckernförde einzuladen.

Schleswig-Holstein ist für mich das Land, wo ich durchatmen kann. Eckernförde ist meine Heimat. Eike Eschholz

Die Reisen und die Kunstprojekte haben Eike Eschholz verändert. Sie hat gelernt, stolz zu sein auf ihr eigenes Land. „Schleswig-Holstein ist für mich das Land, wo ich durchatmen kann. Eckernförde ist meine Heimat.“

Von dem Kongress versprechen sich die Künstlerin und der Verein Natur & Kultur besondere Momente für alle Teilnehmer – sowohl für alte als auch für junge. Bereits zugesagt hat eine Schülergruppe aus dem Internat Louisenlund, die ein Projekt zum Thema erarbeitet und es auf dem Kongress präsentieren wird. Durch die Begegnungen der Gäste mit den Besuchern erhoffen sich die Veranstalter wichtige Impulse, die auch nach außen in die Gesellschaft dringen und andere Menschen inspirieren. „Der Kongress im Carls ist öffentlich. Jede/r kann kostenlos teilnehmen.“ Eine derartige Veranstaltung muss gut vorbereitet werden. Viele Helfer werden benötigt und Menschen, die durch eine Spende das Projekt unterstützen möchten. Aus diesem Grund laden Eike Eschholz und der Verein Natur & Kultur am Donnerstag, 22. Oktober, zu einem Treffen auf der Carlshöhe ein. Beginn ist um 19 Uhr im Haus 60 in einem Atelier.

„Wer Teil des Teams sein möchte, ist herzlich eingeladen, beim ersten Helfertreffen dabei zu sein“, sagt die Vereinsvorsitzende Marlies Biermann. An diesem Abend werden alle Informationen zu Organisation und Ablauf gegeben. „Es gibt viele Möglichkeiten, sich einzubringen und mit eigenen Qualitäten die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen“, so Biermann.

Eike Eschholz, Tel. 04351/769 609; info@eike-eschholz.de