Sieben Monate nach Corona-Ausbruch : Die beiden Esel Momo und Milka freuen sich auch in Corona-Zeiten auf neue Gäste

Touristische Betriebe, wie der Naturerlebnishof Helle, Event Nature oder „Der Riesebyer“ reagieren auf die Krise.

11. Oktober 2020, 14:05 Uhr

Thumby/Winnemark/ Rieseby | Seit März sorgt die Corona-Pandemie dafür, dass vieles, gerade im touristischen Gewerbe, nicht mehr so funktioniert wie vorher. Viele Betriebe wussten vor allem zu Beginn des Lockdowns nicht, wie sie die Zeit überbrücken, ihre Mitarbeiter halten sollten. Wie sieht es nun rund ein halbes Jahr später aus?

Wie sieht das wirtschaftliche Überleben der Touristikbetriebe aus?

Ruhig ist es auf dem Naturerlebnishof Helle. Fernab von Straßenlärm können sich Besucher hier entspannen und zur Ruhe kommen – auch während Corona. Drei nachhaltige Ferienwohnungen stehen zur Verfügung, „Ab Mai waren sie sehr gut nachgefragt“, berichtet Monika von Rantzau, Besitzerin des Hofes und Gründerin des Vereins Naturerlebnishof Helle.

Gute Nachfrage nach den Ferienwohnungen auf dem Naturerlebnishof Helle

Die gute Nachfrage nach den Wohnungen hat den Betreibern des Hofes geholfen, die Fixkosten zu decken, „sonst hätten wir nicht überlebt“, sagt von Rantzau. Denn normalerweise kommen von April bis Ende Oktober im Schnitt 30 Klassen auf den Hof und lernen die Prinzipien der Nachhaltigkeit an praktischen Arbeiten wie Tierversorgung sowie Gartenbau bei Obst und Gemüse. Das ist die Haupteinnahmequelle des Naturerlebnishofes Helle. In diesem Jahr kam keine Klasse auf den Hof. Auch der Hofladen ist geschlossen.

Kindergeburtstage und „Weihnachten im Stall“

Neben den Feriengästen gibt es beispielsweise Tagesveranstaltungen für Schulklassen: Viermal – jeweils einmal im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – kommen die Kinder nach Thumby und erleben den Hof im Wandel der Jahreszeiten. Auch Kindergeburtstage sind weiterhin möglich. Zudem soll das Seminarangebot zu Hochsensibilität und zur Permakultur ausgebaut werden. Auch „Weihnachten im Stall“ soll stattfinden.

Angebot wird dauerhaft umgestellt

Der Naturerlebnishof stellt sein Angebot dauerhaft um, denn Monika von Rantzau glaubt nicht, dass sich Corona so schnell erledigt hat. Die Seminargruppen wurden von zwölf auf sechs Teilnehmer halbiert. Wer den Hof betritt, muss als erstes gründlich Hände waschen. Ansonsten sei es auf dem weitläufigen Gelände möglich, sich zu bewegen, ohne sich zu nahe zu kommen.

Der Lockdown traf auch die Firma „Der Riesebyer Omnibusbetrieb – Reisedienst K. Kreutzer“

Das ist im Bus nicht immer möglich. In den Bussen der Firma „Der Riesebyer Omnibusbetrieb – Reisedienst K. Kreutzer“ gilt Maskenpflicht. Vom 13. bis zum 15. März konnte die „Fahrt ins Blaue“ des Unternehmens noch mit 129 Gästen starten – dann kam der Lockdown. „Am Anfang waren Busreisen zu touristischen Zwecken untersagt“, erinnert sich Meike Kreutzer.

Der Lockdown war das Fürchterlichste, was ich in meiner Zeit erlebt habe. Meike Kreutzer (Geschäftsführerin)

Sie führt das Unternehmen in dritter Generation. Der Lockdown war „das Fürchterlichste, was ich in meiner Zeit erlebt habe“. Denn diese Zeit war geprägt von Stornierungen. Ab Mitte Mai konnten sie langsam wieder starten, richtig los ging es dann ab Juni. Da ihre Zielgruppe aber 50+ und somit Risikogruppe ist, wurden auch für die zweite Jahreshälfte viele Reisen storniert. Großveranstaltungen, zu denen „Der Riesebyer“ sonst Fahrten anbietet, finden ebenfalls nicht statt.

Seit Juni hätten sie sich bei den Tagesfahrten langsam wieder gesteigert, mittlerweile finden wieder fast alle statt. Von den acht Reisebussen, die während des Lockdowns aus Kostengründen abgemeldet waren, sind fünf wieder angemeldet. „Die Leute sind froh, mal wieder rauszukommen“, hat sie festgestellt. Dadurch, dass „Der Riesebyer“ auch im Linienverkehr im Auftrag der Autokraft tätig ist, konnte der wirtschaftliche Schaden durch Corona etwas abgefedert werden. „Was uns unsicher macht, ist, dass wir nicht wissen, wie lange es geht.“

Die Ungewissheit macht sich auch bei Event Nature in Sundsacker bemerkbar. Das Unternehmen bietet erlebnis- und wildnispädagogische Klassenreisen und Teamentwicklungsangebote für Betriebe an. Außerdem gibt es touristische Aktivitäten wie eine Kanuvermietung, Segeln und Glamping. Geschäftsführer Günther Hoffmann ist zurzeit mit dem Outdoor College in Norwegen. Neuntklässler aus Deutschland und der Schweiz werden dort unterrichtet und trainieren außerdem mit Schlittenhunden oder fahren Kanu. „Dadurch, dass das Projekt läuft, kommen wir übers Jahr“, sagt Hoffmann.

Fünf Mitarbeiter musste Event Nature wegen der Corona-Pandemie aber entlassen. Die erste Hauptsaison ist durch den Lockdown weggebrochen: „Bis Anfang Juli haben wir gezittert, ob wir das Jahr überhaupt überleben.“ Allerdings liefen die Tourismusangebote wie Kanufahren, Glamping und das Hüttencamp sehr gut. Der Segelkutter kann derzeit jedoch nicht auslaufen und auch Teamentwicklungsangebote müssen ausfallen. Den Biergarten wird es im nächsten Jahr nicht mehr geben. Das Angebot für Klassenreisen wurde verändert: Neben der Variante mit fünf Tagen Betreuung kann auch eine günstigere Alternative mit einem Tag Betreuung und vier Tagen zur freien Verfügung gebucht werden. „Wir haben sehr viele Anfragen für Klassen- und Gruppenfahrten“, berichtet Hoffmann. Allerdings trauen sich viele noch nicht zu buchen.

Er wisse, dass sie es als Unternehmen schaffen werden, blickt Hoffmann nach vorne. „Es wird nicht leicht, aber wir kriegen das hin.“