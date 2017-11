Diakonie macht Lust aufs WG-Leben

vergrößern 1 von 3 Foto: Messerschmidt (2) 1 von 3

von Achim Messerschmidt

erstellt am 04.Nov.2017 | 06:44 Uhr

Noch sind die zwölf Apartments leer und auch in der Küche steht kein Teller im Schrank, an den Wänden im Flur gähnende Leere. Doch das soll sich bald ändern. In den nächsten Wochen sollen die ersten Bewohner in die Pflegewohngemeinschaft bei der Sankt Martin Altenhilfe-Diakonie im Bürgermeister-Jahn-Weg einziehen. Dort bietet die Diakonie seit knapp zwei Wochen ihre Dienste an.

Gestern luden die Mitarbeiter zum Tag der offenen Tür ein, um den zahlreichen Besuchern sich und die neuen Räume und Angebote vorzustellen. „Wir bieten in der Tagespflege 15 Plätze an“, sagte Pflegedirektorin Heike Hansen, außerdem gibt es die Pflegewohngemeinschaft im Wohnquartier „Noorblick“. Zwölf barrierefreie Einzelapartments werden hier von dem Genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen (GWU) vermietet. „Die Menschen leben wie in einer großen Wohngemeinschaft zusammen“, sagt Heike Hansen. Jeder hat sein eigenes Zimmer, gekocht wird in einer großen Wohnküche in dem „Blauen Saal“ der ehemaligen Bauschule.

Interesse besteht vor allem bei Menschen zwischen 25 und 45, die ein körperliches Handicap haben. „Sie fühlen sich für ein Pflegeheim zu jung, brauchen aber Hilfe, um den Haushalt zu führen. Eine ähnliche Wohngemeinschaft gibt es am zweiten Diakonie-Standort in der Margarethe-Kruse-Straße. Dort sind es aber Plätze für ältere, an Demenz erkrankte Menschen.

Hilfe im Alltag bekommen die Bewohner von den Mitarbeitern der Diakonie. Sie unterstützen beim Kochen, machen auf Wunsch Freizeitangebote oder schlichten bei Streitigkeiten. „Unsere Mitarbeiter sind nur Gast hier“, betont Hansen. Die Bewohner sollten ihren Alltag möglichst selbstständig regeln. Sie können sich eine Hausordnung geben, vielleicht einen Putzplan. An der Zimmertür endet die Alltagsbegleitung. Wer dann noch pflegerische Hilfe benötigt, kann sich an die ambulanten Dienste der Diakonie, nur eine Etage tiefer, wenden.