Schauspiel in St. Nicolai Eckernförde : Deutsch-dänische Grenziehung – Schüler gehen in „Amphibien“ dem Grund und den Folgen nach

Ministerpräsident Daniel Günther hält das Grußwort vor der szenischen Lesung am Donnerstag, 20. Februar, in der St.-Nicoali-Kirche.

ckernförde | Nach der gefeierten Premiere der szenischen Lesung „Amphibien“ im Kieler Landeshaus am vergangenen Donnerstag geht das „deutsch-dänische Abstimmungsschauspiel“ vier Wochen lang im Grenzland auf Tournee. Auch in Eckernförde macht das Schauspiel Station. Am Donnerstag, 20. Februar, ist es in der St.-Nicolai-Kirche zu sehen. Beginn ist um 19 Uhr. Das Grußwort hält Ministerpräsident Daniel Günther.

Die Theater-Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Gymnasiums für Nordschleswig hat das Stück in Zusammenarbeit mit Studierenden und Lehrenden der Europa-Universität Flensburg entwickelt.

Anlass für das „deutsch-dänische Abstimmungsspiel“ ist der hundertste Jahrestag der Volksabstimmungen über die deutsch-dänische

Grenze. Unterstützt vom Schleswig-Holsteinischen Landtag gehen die Schüler in dem Spiel künstlerisch den Fragen nach: Wie kam es zu der Grenzziehung? Was ist bis heute das Besondere

an einer Abstimmung des Volkes zur Zugehörigkeit eines Staates? Welche Spuren hat diese Entscheidung im heutigen Leben hinterlassen? Und was hat sie mit dem aktuellen Verständnis der

europäischen Idee zu tun?

Amphibien stellen das Bindeglied zwischen wasserlebenden und landlebenden Arten dar. Sie entscheiden sich nicht. Deshalb haben Schüler aus dem deutsch-dänischen Grenzgebiet den Begriff „Amphibien“ gewählt, um in einem besonderen Projekt ihre Identität zu beschreiben. Darin trotzen die Amphibien dem Bazillus des Nationalismus. Erster Impuls ihrer Inszenierung ist der Roman „Riß durchs Festland“ von Uwe Pörksen, der schildert, wie der „Bazillus des Nationalismus“ (Uwe Pörksen) den Alltag der Menschen im damaligen Herzogtum Schleswig zu prägen begann. Aus Romanfragmenten und verschiedenen historischen Dokumenten hat die Theater AG des Deutschen Gymnasiums für Nordschleswig (DGN) eine Handlung entwickelt, in der zwei unterschiedliche Figuren vor dem historischen Hintergrund und auch in der Gegenwart agieren. Der Text unter dem Titel „Amphibien – Ein deutsch-dänisches Abstimmungsschauspiel“ enthält Lese- und Handlungspassagen. Er wird gemeinsam mit den Abteilungen Kunst und visuelle Medien, Textil und Mode sowie Darstellendes Spiel der Europa-Universität Flensburg (EUF) inszeniert. Der Eintritt ist frei.