Kyffhäuser-Kameradschaft : Detlef Damm bleibt Vorsitzender

Die Kreis-Kyffhäuser-Kameradschaft hatte etliche Erfolgen im vergangenen Jahr.

26. Januar 2020, 16:48 Uhr

Kosel | Der 2. Vorsitzende des Ortsvereins Kosel, Helge Otto, begrüßte die Delegierten der Kyffhäuser Kameradschaft des Kreisverbands Eckernförde im Gemeinschaftsraum des Schießstands und freute sich über die gute Beteiligung, ehe er das Wort an den 1. Vorsitzenden Detlef Damm (Rieseby) weiterreichte. Dieser wurde mit einstimmigem Votum für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt, ebenso wie Kreisgeschäftsführer Dietmar Kynast und Kassenwartin Hannelore Viergutz (Rieseby).

Zunächst gedachte die Versammlung der verstorbenen Helmut Greve (Rieseby), Lisa und Uwe Köpke (Owschlag sowie Andrea Nielsen (Eckernförde). Der größte Teil der Aktivitäten drehe sich um den Schießsport und der dazugehörigen Kameradschaft, erläuterte der der Kreis-Kyffhäuser-Präsident von 166 Mitgliedern, die sich aus den Ortsverbänden Eckernförde, Kosel, Owschlag-Brekendorf sowie Rieseby zusammensetzen.

Die Veranstaltungen um den Schießsport wurden von Dietmar Kynast mit Team organisiert. Zwecks Weiterbildung trafen sich die Schießleiter in Owschlag, auf dessen Anlage auch die Kreismeisterschaft stattfand. Kreiskönigin wurde Silke Otto (Kosel), Kreiskönig Söncke Buggel, Jugendkönigin Friederike Bieberich (Kosel) sowie Jugendkönig Dannie Ludwig (Owschlag).

Im Jahresbericht ging der Vorsitzende auf die zahlreichen Veranstaltungen ein und hob besonders den Landes-Wandertag des Kyffhäuser-Landesverbands hervor, der mit 43 Wanderfreunden aus sechs Kameradschaften in Rieseby über fünf- und zehn Kilometer führte. Der nächste Landes-Wandertag findet am 17. August im Oldenburger Bruch statt.

Das Hauptaugenmerk im Jahr 2019 galt der Umsetzung der Beschlüsse zwecks Einsparung, diese Linie solle auch in 2020 beibehalten werden, betonte Kreis-Geschäftsführer Dietmar Kynast (Owschlag). „Wir benötigen im Vorstand dringend einen stellvertretenden Geschäftsführer, der im Notfall einspringen kann.“ Das Schießjahr 2019 sei gut verlaufen, er machte ferner darauf aufmerksam, dass künftig eine Schießwartetagung erfolge mit dem Zweck der Verlängerung des Schießleiterausweises für drei Jahre. Das nächste Pokalschießen ist am 27. April in Eckernförde. Kassenwartin Hannelore Viergutz (Rieseby) verkündete zudem eine positive Bilanz.





ERGEBNISSE

Landes-Königsschießen: 5. Elisabeth Kynast (Owschlag), 3. Klaus Pätzold (Owschlag), 4. Anna Suhr (Rieseby; Mädchen), 3. Mads Ole Meyer (Owschlag; Jungen)

Landesmeisterschaften im Großkaliber: 1. Regina Nielsen (Eckernförde; Klasse II); 2. mit der Sportpistole im Senioren-Einzel: Wolfgang Schnack (Owschlag-Brekendorf), Wolfgang Ruhnke (Eckernförde), Regina Nielsen (Damen-Senioren); 2. Heinrich Steffen (Owschlag; Behinderte II). Luftpistole: 1. Regina Nielsen (Eckernförde), 2. Elisabeth Kynast, 3. Wolfgang Ruhnke – Mannschaftwertung: 2. mit Björn Harwardt, Tim Harwardt und Helge Otto. – Jungschützen: 2. Niels Zimmermann (Owschlag), 3. Jarl Frühling (Rieseby) – Mannschaftswertung: 3. mit Jarl Frühling, Julian Tepper und Anna Suhr

Luftgewehr-Auflage: 2. Tobias Bieberich (Kosel), 2. Schülermannschaft (Nicolas Di-Rosa, Norwin Suhr und Annik Frühling) – Damen-Senioren-Einzel: 2. Hannelore Brosche (Owschlag) – Senioren-Einzel: 3. Helge Otto (Kosel)

Landesmeisterin der Schülerinnen im Luftgewehrschießen wurde Jette Berg (Owschlag-Brekendorf).





NEUWAHLEN

1. Vorsitzender: Detlef Damm (Rieseby), Geschäftsführer: Dietmar Kynast (Owschlag), Kassenwartin: Hannelore Viergutz (Rieseby), Beisitzer: Roland Axmann (Rieseby), Hermann Grimm und Walter Schipolowski (beide Eckernförde)