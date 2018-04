Der Zahn der Zeit oder: Karies im Endstadium

von shz.de

03. April 2018, 10:13 Uhr

Von betagten Einheimischen des Fischerdorfes Maasholm erfährt man das Datum des Neubaus der nach dem damaligen Bürgermeister Schumann benannten Seebrücke – in den sechziger Jahren.

Selber nicht mehr der Jüngste, konkurriert meine Meinung, wieso denn die Brücke nur zirka 60 Jahre „dienstfähig“ war, mit dem Urteil zum Beispiel amtierender Enkelkinder – eine so lange Zeit! 60 Jahre soll die Brücke halten? Wer wisse denn, was in 60 Jahren ist? Wir, die Alten von heute und Jungen von damals , wissen , was heute ist, nach einer Ewigkeit. Planende Ingenieure kalkulieren die „Lebensdauer“ von Wasserbauwerken, hier also die Brücke, mit 50 Jahren.

Beim Anblick der bizarren eisernen Abbruchteile – unter Wasser mit einem Schweißgerät von Tauchern abgebrannt –, stellt sich sehr schnell der so gut wie jedem bekannte Begriff ein: Karies im Endstadium, wie die sechs Meter langen Spundwandteile am Haken des Schwimmkrans deutlich zeigen.

Hier einige wesentliche Gründe für deutlich erkennbaren Materialverlust, bürgerlich: Löcher im Eisen. Wellenbewegungen, die einen normalen Abrieb von 0,2 Millimeter pro Jahr verursachen, wechselnde Wasserstände, galvanische Ströme im Salzwasser, Abrieb durch strömenden Fließsand, hohe Nutzlast im Betrieb der Brücke und – last but not least – die Qualität des seinerzeit eingebauten Spundwandstahles in den sechziger Jahren. Soll heißen: Schrottanteil im Roheisenmaterial.

Bei Demontagen mit schwerem Gerät stellt sich immer eine melancholische Stimmung ein. Es wird ja aber neu gebaut. Siehe die ersten Spundwandprofile im Januarabend-Sonnenlicht, ein wunderschönes Rostrot, gespiegelt im selten wellenarmen Schleiwasser (der Artikelschreiber ist im Hauptberuf pensionierter Maler). Versprochen: Sobald die Brücke im kommenden Frühjahr vollendet ist, schreibe ich einen – dann aber nur begeisternden –, Fertigstellungs-, das heißt Einweihungsbericht.