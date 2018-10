Zischler liest Lehmann in Eckernförde : Der Wanderer und der Weg

Ausstellungseröffnung im Eckernförder Museum zu Wilhelm Lehmanns 50. Todestag.

von shz.de

28. Oktober 2018, 17:55 Uhr

Wichtige Daten werfen ihre Schatten voraus. So wurde gestern die Ausstellung zum 50. Todestag von Wilhelm Lehmann im Museum Eckernförde eröffnet. Der Besucherandrang war enorm und das vermutlich, weil „der Dichter unserer Stadt“ inzwischen vielen vertraut ist. Dass nach allen Begrüßungs – und Einführungsworten der Schauspieler Hanns Zischler noch einen Text von Lehmann las, mag allerdings ein zusätzlicher Anreiz für viele Gäste gewesen sein. Wie hört man inzwischen sagen? Was für Husum sein Storm, das sei für Eckernförde

Wilhelm Lehmann? Eins ist dabei sicher: Nach langen Jahren der Stille hat man mit spätestens der Gründung der örtlichen Literaturgesellschaft gleichen Namens (2004) den Dichter wieder entdeckt, zu neuem Leben erweckt. Karl Heinz Groth, Knut Kammholz und Dr. Uwe Pörksen hatten mit der Umsetzung der Gründungsidee Erfolg: Man wollte des Dichters Andenken weiterhin pflegen, sein Werk würdigen und noch bekannter machen, dazu Nachwuchslyriker alle zwei Jahre mit Preisen auszeichnen.

Wie bereits berichtet (EZ 27. Oktober), haben die Vorsitzende der Literaturgesellschaft und die Museumsleiterin nun gemeinsam und von langer Hand eine Ausstellung zum 50. Todestag des Dichters Wilhelm Lehmann vorbereitet. Dr. Beate Kennedy und Dr. Dorothee Bieske hatten das Glück bester Mithilfe und Zuarbeit; so kam als Erfolg eines ganzen Teams diese beachtliche Ausstellung zustande, die gestern im Museum eröffnet wurde.

Bürgervorsteherin Karin Himstedt überbrachte Grüße und Glückwünsche der Stadt und war merkbar stolz auf die zahlreichen Ehrungen, die Lehmann bereits zu Lebzeiten zuteil geworden waren : Kleist-Preis (1923), Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein (1951), Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland (1957) – um nur einige zu nennen. Karin Himstedt: „Wilhelm Lehmann ist der große Sohn unserer Stadt“. Mit seinem 80. Geburtstag wurde der Dichter Eckernfördes Ehrenbürger.

Also doch „unser“ Dichter, dessen Gedichte, Erzählungen, Romane und das besonders bekannte „Bukolische Tagebuch“ mit Augen, Kopf und Herz auf seinen Wanderungen entstanden. Er bezeichnete sich selber als „Gehtyp“ und wanderte viel durch Eckernförde und die umgebenden Landschaften (Schwansen, Hüttener Berge, Dänischer Wohld). Bei allem faszinierten ihn besonders die vielfältigen Erscheinungsformen der umgebenden Natur. Aus seinem Erleben, seinen Beobachtungen entstand seine expressive Naturlyrik – eine Dichtung oft von verstörender Sprachschönheit und fesselnder Intensität. Man muss sich nur auf sie einlassen, sich sprachliche Bilder und ungewohnte Vergleiche „auf der Zunge zergehen“, besser: die Seele öffnen lassen.

Als Meister der Vermittlung erlebte man gestern den Schauspieler Hanns Zischler, der eigens zur Eröffnung angereist kam. Er las Lehmanns „Die Kastanien“. Auch hier Feinheit der Sprache, sinnliche, griffige Farbenpracht der Vergleiche, Genauigkeit der Beobachtung und die köstliche Darstellung zweier Einzelgänger. Sie finden Balance, in Stille wie auch Gespräch entdecken sie Glück in der äußeren und Sinn in der inneren Welt. Oder ist es umgekehrt?

Museumsleiterin Dr. Dorothee Bieske und Dr. Beate Kennedy, Vorsitzende der Literaturgesellschaft, bereiteten die Gäste mit viel Hintergrundwissen auf die Exponate der Ausstellung vor. Zahlreiche Besucher entzogen sich allerdings dem zu erwartenden Ansturm. Sie wollen erst später und in Ruhe sehen (Exponate, Film) und hören (Tonbandaufnahmen).