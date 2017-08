Einzigartiger Job : Der Wächter über die Parkplätze

vergrößern 1 von 2 Foto: Peters 1 von 2

Eckernförde | Wieder hebt Dirk Werner die Hand zum Gruß. Wieder fährt ein Auto vorbei, in dem der Fahrer freundlich winkt. Der 48-Jährige arbeitet seit acht Jahren als Parkplatzwächter bei Netto. In dieser Eigenschaft hat er Bekanntschaft mit halb Eckernförde gemacht.

Und obwohl er wegen seiner freundlichen Art beliebt ist, hat er sich schon so einiges anhören müssen. Als einziger Parkplatzwächter Eckernfördes sorgt er nämlich dafür, dass niemand die Kundenparkplätze des Marktes und der anderen Mieter im Schulweg blockiert. Dazu gehören „Phyio-Aktiv“, Steuerberater Sörensen, das Bistro und die Eckernförder Zeitung. Ohne ihn wären die Parkplätze aufgrund ihrer Innenstadtnähe jeden Tag schon frühmorgens dauerhaft belegt.

„Alle Schimpfwörter habe ich schon gehört“, sagt er. „Scheiß-Ein-Euro-Jobber“ ist da noch das harmloseste. Des Öfteren bekommt er auch zu hören „Such dir ’ne Arbeit.“ Dabei ist Dirk Werner vom Eigentümer des Gebäudes fest als Parkplatzwächter und Hausmeister angestellt. Anfangs haben ihn die Beleidigungen aufgeregt, „mittlerweile geht es zu einem Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus“.

Immer wieder hat er es mit Menschen zu tun, die nicht einsehen wollen, dass es sich um ein Privatgrundstück und um Kundenparkplätze handelt. Viele parken ihr Auto dort und wollen schnell in die Innenstadt huschen. Dann spricht Dirk Werner sie bestimmt, aber höflich an. „Das Schild haben Sie gesehen?“, fragt er und deutet auf den Hinweis „Kundenparkplätze“ mit der Höchstparkdauer von einer Stunde. Meistens kommt dann als Antwort: „Ja, aber eine Stunde darf ich ja.“ „Ja, aber nur wenn Sie hier einkaufen.“ An dieser Stelle entscheidet sich, ob die Leute einsichtig sind und umparken oder ob sie patzig werden. „Wenn ich darauf hinweise, dass wir auch abschleppen lassen, geben die meisten dann klein bei.“

Die meisten, aber nicht alle. Besonders kreativ sind die Autofahrer, die sich bei Netto eine Plastiktüte kaufen, diese in die Windschutzscheibe legen und triumphierend sagen „So, jetzt bin ich Kunde“. Aber es geht auch schlimmer: „Einmal habe ich einem dauerparkenden Auto einen Zettel hinter den Scheibenwischer geklemmt, auf dem stand, dass es sich um einen Kundenparkplatz handelt“, so Dirk Werner. „Als der Fahrer zurückkam, hat er gleich Alarm geschlagen, dass sein Scheinwerfer kaputt sei und er mich verklagen wolle.“ Das ist jedoch nicht geschehen. Ein anderer war so wütend, dass er mit brüllendem Motor rückwärts vom Parkplatz an der Seite des Gebäudes fahren wollte. „Er hatte aber noch den Vorwärtsgang drin und ist mit Karacho gegen das Tiefbord gefahren“, erzählt der Parkplatzwächter lachend. „Ein Scheinwerfer lag am Boden, die Schürze hing total zerkratzt auf halbacht, aber ausgestiegen ist er nicht, sondern gleich weggefahren.“

Dabei ist Dirk Werner durchaus zu Kompromissen bereit. „Wenn die Stadt richtig voll war, habe ich aus den 22 Parkplätzen auch schonmal 31 gemacht.“ Da kann dann auch kurz in der Ladezone oder neben einem ausgewiesenen Parkplatz gehalten werden. Eines aber ist nicht möglich: Bestechung. „Einmal drückte mir ein Mann einen Euro in die Hand und meinte, er könne dann hier parken, auch ohne Kunde zu sein.“ Doch Dirk Werner ist da strikt: „Suchen Sie sich nächstes Mal einen anderen Parkplatz“, war seine Antwort.

Dabei hat er nichts gegen eine kleine Aufmerksamkeit. Mancher Kunde gibt ihm einen Kaffee aus oder schenkt ihm mal Schokolade – ganz ohne Hintergedanken. Das nimmt er auch gerne an, wenn er nicht gerade wieder seinen Arm hebt, um jemanden zu grüßen.

von Arne Peters

erstellt am 18.Aug.2017 | 06:05 Uhr