rATHAUSVITRINEN eCKERNFÖRDE : Der Verein Natur & Kunst kommt in die Stadt

Bis zum 25. Oktober präsentieren sieben NaKu-Mitglieder im Foyer des Rathauses einen Querschnitt ihrer Arbeiten. Die Ausstellung zeigt die Vielfalt der Kunst im Verein Natur & Kunst.

Der Verein Natur & Kunst (NaKu) kommt von Carlshöhe herunter und präsentiert sich in der Stadt – unter diesem Motto steht auch die diesjährige Ausstellung einiger NaKu-Mitglieder in den Rathausvitrinen. Seit 2013 stehen die Ausstellungsflächen im Foyer jeweils im Monat Oktober den Künstlern zur Verfügung. In diesem Jahr stellen Katrin Peifer, Hendrik Kruse, Rosemarie Schulte am Hülse, Christiane Lucas, Marion Molter, Ritha Elmholt und Marion Eßling einige ihrer Arbeiten vor.

Die künstlerische Darstellung von Schrift und Bild steht im Mittelpunkt der Kalligrafiekunst von Marion Molter. In Bildern, aber auch in Buchobjekten ist sie dem Phänomen auf der Spur. Einzigartig ist ihr „Lexikon der Literatiere“. Dem Thema Wasser aus allen möglichen Perspektiven widmet sich Hendrik Kruse mit seinen Fotografien, die er digital so bearbeitet, dass ein nahezu surreales Bild erscheint. Sämtliche „Bordsteine“ stammen von verschiedenen Ankerplätzen in der Ostsee, verziert mit Schlagmetall. „Schwerelos“ ist der Titel eines Bildes von Katrin Peifer, die Fliesen und Leinwände für Farbcollagen verwendet. Die Acrylfarben bringt sie mit Spachtel, Malmesser und Haushaltsgegenständen auf. An Pop Art erinnern die Arbeiten von Rosemarie Schulte am Hülse. Sie zeigt Aquarelle mit maritimen Motiven. Mit einem Acrylstift zeichnet sie die Linien nach. Als Tochter einer Fischerfamilie mütterlicherseits stehen Fische für Ritha Elmholt ganz oben auf der Liste der Motive. Dem Nahrungsmittel Fisch stellt sie mit ihrer Darstellung der Tiere die Verschmutzung der Meere und das Thema der Überfischung entgegen.

Große Formate, kräftige Rottöne – Marion Eßling produziert mit Strukturpaste, Malspachtel und Acrylfarben abstrakte, expressive und experimentelle Malerei. Auf Titel verzichtet die Schauwerbegestalterin ganz bewusst: „Jeder muss selbst wissen, was er in meinen Bildern sieht.“ Christiane Lucas’ Werkzeug ist der Stift, mit dem sie Zeichnungen anfertigt, konkrete und verspielt anmutende. Von ihrer Kulturmonographie stellt sie in den Vitrinen einige Arbeiten aus.