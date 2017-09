Green Screen : Der Ticketverkauf läuft

vergrößern 1 von 3 Foto: Peters 1 von 3

Eckernförde | Der Countdown für das Internationale Naturfilmfestival Green Screen vom 13. bis 17. September läuft – gestern hat der Ticket-Verkauf im Stadthotel begonnen.

Damit ist die Möglichkeit der Online-Bestellung abgeschlossen. In den vergangenen Wochen konnten sich Interessierte Eintrittskarten über die Internetseite des Festivals bestellen. Sie mussten gleich bezahlt werden und wurden den Kunden nach Hause geschickt. Das ist nun vorbei. Jetzt können Tickets nur noch direkt im Stadthotel gekauft oder telefonisch bestellt werden. Insgesamt sind schon 11 000 Eintrittskarten verkauft.

Auch wenn schon einige Veranstaltungen ausgebucht sind, gibt es noch viele Filme, für die Karten erhältlich sind. Carsten Füg aus dem Green-Screen-Büro empfiehlt zudem, nicht aufzugeben: „Es lohnt sich immer nachzufragen. Manchmal werden Karten zurückgegeben. Auch wenn man direkt an der Tageskasse fragt, kann man Glück haben. Es kann sein, dass der eine oder andere Besucher gar nicht erscheint.“

Aufgrund der begrenzten Platzanzahl sind die Karten für die Vorstellungen besonders in den kleinen Spielstätten wie dem Ostsee Info-Center oder dem Ratssaal schnell vergriffen. Für die Filme in der Stadthalle jedoch gibt es noch Tickets. Und da laufen besonders gute Filme: „’Die Arktis’ aus der ’Auf Leben und Tod’-Reihe am Donnerstag, 14. September, um 16 Uhr zum Beispiel ist für drei Preise nominiert. Ebenso der Film ’Megeti’ am Sonnabend um 10 Uhr.“ Als aktuellen Kinofilm präsentiert das Festival am Sonntag um 10 Uhr den Al-Gore-Film „Immer noch eine unbequeme Wahrheit“. Er kommt erst neun Tage zuvor in die deutschen Kinos.

„Es haben sich viele Filmemacher angemeldet, um bei den Vorführungen ihrer Filme dabei zu sein“, sagt Carsten Füg. Im Anschluss verspricht das für gewöhnlich spannende Unterhaltungen. Kostenlos ist die Vorführung „The Ivory Game“ aus dem Sonderprogramm am Freitag, 15. September, um 18 Uhr im Stadthallen-Restaurant. Zu der Vorstellung können die Karten zuvor unentgeltlich im Ticket-Büro abgeholt werden.

Eine Änderung im Programm hat es allerdings gegeben: Aus rechtlichen Gründen darf der Film „Tigermafia“ am Sonnabend, 16. September, in der Galerie 66 nicht gezeigt werden. Stattdessen wird der Beitrag „Cornwall“, dessen beide Vorstellungen schon nach kurzer Zeit ausgebucht waren, an dieser Stelle ein drittes Mal gezeigt. Karten für „Tigermafia“ behalten jetzt für „Cornwall“ ihre Gültigkeit.

Und eine letzte Änderung hat es gegeben: Weil das Strandkino mit der Multimedia-Show „Tiefenrausch“ am 19. August wegen des schlechten Wetters abgesagt werden musste, wird es am Donnerstag, 14. September, nachgeholt. Die Vorführung beginnt um 20.45 Uhr vor dem Ostsee Info-Center. Der Eintritt ist frei.

> Das Ticket-Center im Stadthotel ist geöffnet montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und sonnabends und sonntags von 11 bis 16 Uhr. Telefon: 04351-47 64 91.

Das Brot zum Festival



Die Bäckerei Steiskal setzt ihre Zusammenarbeit mit dem Internationalen Naturfilmfestival Green Screen fort und gibt auch in diesem Jahr ein Festivalbrot heraus. Die „Grünkern-Dinkelkruste“ ist in allen Steiskal-Filialen zu erhalten und auch noch bis eine Woche nach dem Festival zu haben. Das 500-Gramm-Dinkelmischbrot besteht im Hauptbestandteil aus Dinkelmehl und hat eine Kruste aus Kürbis- und Sesamkernen. Von jedem verkauften Festivalbrot gehen 30 Cent direkt an Green Screen. Neben dem Aktionsbrot bietet Steiskal auch wieder eine Brötchentüte an, die mit einer Auflage von 150 000 Exemplaren bereits jetzt in einigen Filialen vergriffen ist. Darauf ist das Logo eines großen Blauhais zu sehen, dem Titelmotiv des Green-Screen-Programmheftes. Das Green-Screen-Programmheft liegt neben öffentlichen Einrichtungen auch in den Steiskal-Filialen aus.





