Seniorensporttag : Der Tanz mit dem Senioren-Rolls-Royce

Beim 18. Seniorensporttag gab es viele Kurse im Schulzentrum Eckernförde. Unter anderem wurden der Rollator und der Fallschirm als Sportgerät vorgestellt.

17. September 2018, 14:10 Uhr

Eckernförde | Ganz gleich, wie alt man ist: Es gibt immer Möglichkeiten, sich zu bewegen, Muskeln und Gehirn zu trainieren. Dass sogar ein Rollator als Sportgerät taugt, davon konnten sich die Besucher des 18. Seniorensporttages „Fit und gesund in die Zukunft“ überzeugen. „Fit mit dem Rollator“ war einer der 17 Kurse, die der Kreissportverband Rendsburg-Eckernförde (KSV) am vergangenen Sonnabend im Schulzentrum Süd anbot.

Wegen der Sanierungsarbeiten stand den Organisatoren dieses Mal nur eine Sporthalle zur Verfügung. „Daher mussten wir das Angebot etwas einschränken“, erklärte Michael Polzin, Geschäftsstellenleiter des KSV. „Wir haben den Fokus auf Angebote gelegt, die auch in alternativen Bewegungsräumen durchgeführt werden können.“ Immerhin 66 Besucher – Übungsleiter, Betreuungspersonal in Senioreneinrichtungen und Seniorensportler – waren neugierig auf Gedächtnistraining in Bewegung, Brainfitness, Krafttraining mit dem Thera-Band oder Faszientraining mit und ohne Rolle. Dabei waren die Angebote von Carola Harder, Techniken zum Lösen von Schulterverspannungen und zur Verbesserung der Körperwahrnehmung auszuprobieren, bei den Besuchern besonders gefragt.

Auch „Vielfalt und Spaß mit dem Fallschirm“ weckte das Interesse. „Es ist unglaublich, was man mit einem Fallschirm alles machen kann“, schwärmte Kursleiterin Petra Krambeck. Als Spiel- und Sportgerät sind die bunten Fallschirme den Kindergartenschuhen längst entwachsen und aus dem Sportprogramm für Senioren nicht mehr wegzudenken. Mit ihnen werden Gedächtnis, Kooordination, Gleichgewicht und Kraft trainiert. Das bestätigten die Kursteilnehmer unisono, und vor allem bereiteten ihnen die Übungen Spaß.

Dass der Rollator ein besseres Image verdient als das des „Senioren-Rolls-Royce“, lag Kursleiter Michael Lindner am Herzen. Rollatoren sind eben immer mit Alter und Gebrechlichkeit verbunden. Der Autor des Buches „Rollator-fit“ möchte die Gehhilfe gern aus dieser Nische holen und wünscht sich, dass sie eines Tages den Status einer Brille bekommt. „Die tragen ja sogar junge Leute, die noch gut sehen können, nur weil sie zum Modeaccessoire geworden ist.“ Noch ist es nicht soweit. Am Sonnabend zeigte Lindner den Kursteilnehmerinnen Maren Kziensik, Helmi Vosgerau und Gitta Polzin, dass man mit einem Rollator tanzen und sich sportlich betätigen kann. Für Maren Kziensik und Helmi Vosgerau war der Sporttag gleichzeitig eine Weiterbildung in ihrem Beruf als Betreuungsassistentinnen. „Hier bekommen wir viele Anregungen für unsere Senioren“.

Anregungen für ihre Sportgruppen holten sich auch die zahlreichen Teilnehmer im Kurs „Kooperative Spiele für fitte Senioren“, den ebenfalls Michael Lindner leitete. Dafür hatte sich auch Jörg Mees, Übungsleiter Seniorensport und Rückengymnastik beim SSV Nübbel, angemeldet. Der Trainer, der noch nicht zu den Senioren zählt, zeigte sich begeistert. Er ließ sich als „Blinder“ von einer anderen Teilnehmerin in verschiedene Richtungen lenken, würfelte, rannte zu den passenden Karten und entschlüsselte das Wort auf der Rückseite. „Das strengt an“, resümierte er, „besonders das ‚Blindenspiel‘. Da braucht es viel Vertrauen, und man kann es nicht lange spielen, ohne dabei schwindlig zu werden.“ Für Mees war der 18. Seniorensporttag sein fünfter. Und auch dieses Mal zollte er den Veranstaltern viel Lob. „Die Kursangebote sind vielfältig und sehr qualifiziert. Man nimmt immer Anregungen mit nach Hause und letztendlich stimmt auch das Preis-Leistungsverhältnis.“