Heimatgemeinschaft Eckernförde : Der Margarethenschrank als Lebensretter

In Margarethenschränken wurden ab 1893 kostenlos medizinische Pflege- und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt.

Benannt nach der früh an Tuberkulose erkrankten Margarethe Jacobsen

Viele der historischen Schränke sind aus Unkenntnis vernichtet worden, und so sind im Altkreis Eckernförde heute nur noch fünf Margarethenschränke bekannt. In ihrem Beitrag „Ein historischer Schatz: Der Margarethenschrank“ (Jb. 2011, S. 93 – 103) erinnert Edith Grünauer an Ursprung, Verbreitung und Funktion dieser auch als Margarethenspende bekannten Wohlfahrtseinrichtung. Benannt nach der früh an Tuberkulose erkrankten und daran verstorbenen Margarethe Jacobsen stiftete ihr Vater 1893 in Angeln einen ersten mit Krankenpflegartikeln ausgestatteten Schrank. In Zeiten, in denen sich ärmere Bewohner ländlicher Gebiete keine medizinische Basisversorgung leisten konnten und häufig Opfer von Infektionskrankheiten wurden, entwickelte sich die mit dieser Spende ermöglichte kostenlose Bereitstellung von Pflege- und Hilfsmitteln zu einem wertvollen Instrument der Gesundheitsfürsorge.

Dorfarchiv Norderbrarup

Ein Krankenpflegeschrank

Die sogenannte Margarethenspende war also ein Krankenpflegeschrank, der infolge der regen Nutzung bald in jeder Gemeinde vorhanden war. In der Regel standen die Schränke in den Pastoraten, die Ausleihe der dringend benötigten Utensilien war streng geregelt und wurde in einem Buch festgehalten. Die Ausleihe war kostenlos, allerdings wurde Gutsituierten nahegelegt, einen Geldbetrag in die Kasse des Schrankes zu legen. Äußerlich erkennbar war der Margarethenschrank an der geschnitzten Inschrift „Margarethen Spende“ über der Tür sowie an seinem geschwungenen Aufsatz mit einem Foto von Margarethe Jacobsen in seiner Mitte.

Edith Grünauer

Über ganz Deutschland verbreitet

In der Phase der intensivsten Nutzung war die Margarethenspende über ganz Deutschland verbreitet, allein im Altkreis Eckernförde sollen 20 Schränke vorhanden gewesen sein. Das Ende der Bedeutung von Margarethenschränken kam mit dem politischen Machtwechsel im Jahr 1933, als alle Wohlfahrtsverbände unter der „Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt“ gleichgeschaltet wurden.

Manche Schränke endeten als Feuerholz

Edith Grünauer spürt in ihrem Beitrag die im Altkreis Eckernförde noch vorhandenen Schränke auf und beschreibt liebevoll ihre Geschichte. Für manche der Schränke kann sie ein trauriges Ende als Feuerholz rekonstruieren, andere Schränke sind spurlos verschwunden und warten eventuell darauf, wiederentdeckt zu werden – vielleicht auch mit den Kenntnissen dieses Beitrages.

