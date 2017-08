„Das Boot“ : Der letzte Zeuge von U 96

vergrößern 1 von 2 Foto: Hallstein 1 von 2

Eckernförde | Ungeschönt und ohne Heldenepos – die Tagebuchaufzeichnungen von Friedrich Grade sind ein einzigartiges Zeugnis einer Welt, die nicht nur heute der Öffentlichkeit kaum zugänglich ist. Auch vor 75 Jahren unterlag sie einem Mythos, der mit U-Boot-Assen wie Prien, Kretschmer, Hardegen oder Lüth zwar hochgefeiert wurde, im Detail jedoch absoluter Geheimhaltung unterlag. Eher durch Zufall erfuhr der Journalist Gerrit Reichert bei einem Interview mit dem inzwischen 101-jährigen Leitenden Ingenieur von U 96, dass dieser heimlich, trotz strengstem Verbot bei „äußerster Konsequenz“ Tagebuch über sein Zeit 1940/41 auf U96 geführt hat, in dem auch Lothar-Günther Buchheim, der Autor von „Das Boot“, an Bord war.

Spannend berichtete Reichert aus den Aufzeichnungen Grades, gepaart mit Videoaufzeichnungen der Interviews des letzten Zeitzeugen. Mit Bleistift in Kladden während der Freiwache geschrieben, konnte Grade diese nur deshalb verbergen, weil die Hefte das gleiche Format wie auch seine technischen Aufzeichnungen hatten. Jahrelang schlummerten die Tagebücher in einer Kiste. Für Grade war, wie er selbst im Interview berichtete, der Blick nach vorn von Bedeutung, so dass er auch, als er zur fachlichen Beratung bei den Dreharbeiten zum Film „Das Boot“ herangezogen wurde, seine Tagebücher nie erwähnte und deren Inhalt als „erledigt“ ansah.

„Als netten Kerl“, beschreibt Grade in seinen Aufzeichnungen den der Propagandakompanie angehörenden Kriegsmaler und -Fotograf Leutnant zur See Buchheim, der zur 7. Feindfahrt als sogenannter „Badegast“, auch heute noch die übliche Bezeichnung für zusätzlich eingeschiffte Personen, im Herbst 1941 für 41 Tage an Bord kam. Deutlich machte Reichert in seinen Ausführungen, dass Buchheim entgegen seiner Selbstdarstellung im Buch kein U-Boot-Fahrer war. Viele seiner Beschreibungen führten dazu, dass sich die ehemalige Besatzung von ihm distanzierte und Kommandant Heinrich Lehmann-Willenbrock nach heftigem Disput Buchheim die Freundschaft kündigte.

Präzise beschreibt Grade die Eintönigkeit auf See, in der viel gelesen und auf das Wehrmachtwunschkonzert gewartet wurde, bei dem es aber auch sonntags einen Kuchen gab. Er berichtet vom Alarmtauchen und Torpedoangriffen auf Geleitzüge, beschreibt seine Gedanken, die ihm beim Anblick der brennende Schiffe und den darauf befindlichen Besatzungen durch den Kopf gehen. Beklemmung kommt auf, als die Zuhörer erfahren, wie U96 mit 12 Tonnen Wasser Untertrieb auf 160 Metern Tiefe unter dem Suchsonar der feindlichen Jäger ums Überleben kämpft.

Rund 250 Zuhörer fanden den Weg in die Stadthalle, darunter viele U-Boot-Fahrer aus der neueren Generation. Die vielgestellte Frage nach einer Gesamtveröffentlichung beantwortete Gerrit Reichert am Ende: „Zu aufwändig die Rekonstruktion der handgeschriebenen Seiten. Eine mögliche Auflage wäre verlagsseitig wenig Erfolg versprechend.“